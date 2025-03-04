兩會｜港區人大引述夏寶龍指港股表現好　國家承受的壓力會傳到港

全國人大會議明日（5日）上午在北京開幕，中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍今日（4日）會見港區人大代表。港區人大代表團團長馬逢國在會後說，夏寶龍有提及香港股票市場表現好，相信對經濟有促進作用。會面沒有討論地緣政治局勢，但他指夏寶龍有提及國家承受的壓力都會傳播到香港，相信香港能承受。



馬逢國又引述夏寶龍指，希望港區人大代表準確貫砌落實「一國兩制」方針，全面支持特區政府及行政長官依法施政，日後更好支持政府在由治及興的過程，發展香港經濟及做好民生工作，有所貢獻及表現。



3月3日，港澳辦主任夏寶龍在北京會見港澳全國政協委員。（港澳辦）

馬逢國表示，夏寶龍高度肯定他們過去一年的各方面工作，包括配合人大工作、支持特區政府，認為有好成績。

全國人大常委李慧琼感謝夏寶龍出席駐地會議，表達港澳辦及中央的關懷。她說，在中央支持下，香港經濟發展取得來之不易的成果，世界格局非常複雜，香港是國家不可分離一部分，承受著外在壓力，但在中央支持及特區政府的團結帶領，經濟穩步增長。

夏寶龍昨見政協主動提立法會選舉：由有能力的人當議員

夏寶龍昨晚會見港澳政協時談及香港政府財赤，叫大家不用擔心，認為香港相比起很多國家和地區，赤字問題不算嚴重，呼籲政協委員支持特區政府施政。據悉，夏寶龍又主動談及今年12月舉行立法會換屆選舉，要求不只是愛國愛港，更要由有能力的人擔任議員，希望委員多積極參與做好選舉。夏寶龍又呼籲政協不要只做「球證」，要落場做「球員」，積極發揮作用，支持港府施政。

3月3日，港澳辦主任夏寶龍在北京會見港澳全國政協委員。（港澳辦）

港澳辦深夜出稿提到夏寶龍希望港澳政協委員認真履職盡責、積極參政議政，更好發揮「雙重積極作用」，全面準確貫徹落實「一國兩制」方針，全力支持行政長官和特區政府依法施政，加快推動香港由治及興和澳門經濟適度多元發展，為保持香港、澳門長期繁榮穩定，助力強國建設、民族復興作出新的更大貢獻。

夏寶龍去年兩會期間也有會見港區全國人大代表（港澳辦網頁）

去年兩會期間，夏寶龍會見澳門的全國人大代表（港澳辦網頁）

去年兩會期間，夏寶龍去年也有分別會見港、澳兩地的全國人大代表。港區人大代表團團表馬逢國會後引述夏寶龍稱區議會、關愛隊等，對特區政府可形成強而有力的支持，希望區議員可做到「下情上報、上情下達」，令施政更加暢順。

另一名港區全國人大代表陳仲尼引述夏寶龍指，中央看重香港能夠發揮的作用及功能，特別是國際金融中心、航運中心、貿易中心及科創中心，而香港要發展得好，一定要繼續保持國際化、市場化及法治化。