夏寶龍「有能者做議員論」藏玄機　一類人連任立會勢危｜政圈觀察

九個月後才到立法會換屆選舉，中央已對來屆的代議士提出更多要求。港澳辦主任夏寶龍近日會見港區全國政協委員時，據悉輕輕提了一句「要由有能力的人擔當立法會議員」。言論一出，政圈不無共鳴，皆因過往不時有議員表現惹議。有政協認為不少議員只懂穿鑿赴會重覆領導說話，甚至為博眼球，解讀中央期望議員做好監督政府。



京官對立法會的要求由上屆強調的「愛國者」，到今天轉為「有能者」。港澳辦轄下的全國港澳研究會顧問劉兆佳認為源於部分議員表現不理想，坦言中央「心知肚明」，提早忠告盼連任者不要「坐定粒六」，要理性、務實議政監督政府，同時希望更多有「真材實料」的人參政，提高質素。全國人大前常委譚耀宗同指中央屬「溫馨提示」議員履職盡責，「如果唔係放鬆咗做得唔好」，畢竟愛國愛港只是基本要求。



3月3日，港澳辦主任夏寶龍在北京會見港澳全國政協委員。（港澳辦）

四年前京官強調「五光十色」、「愛國愛港」

四年前的立法會換屆選舉，是中央修改香港選舉制度後的首場選舉，當時坊間關注民主派是否能入閘參選，夏寶龍下達的中央指示，主要強調立法會要「五光十色」，不能搞「清一色」，且議員要「愛國愛港」，反駁西方的批評之餘，並提出對新議會的四個標準，包括彰顯廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性和公平競爭性。

今屆立法會議員上任後，夏寶龍向他們提出「五點希望」，期望議員做「立場堅定的愛國者」、「行政主導體制的維護者」、「真正的民意代言人」、「高素質的管治者」、「立法會新風貌的開創者」。

3月3日，港澳辦主任夏寶龍在北京會見港澳全國政協委員。（港澳辦）

四年後京官強調「有能者擔當」

四年過去，立法會換屆選舉將來了，雖然年底才到選舉日，但政圈近期已對議員連任、政黨換人等問題議論紛紛，包括能力、表現、醜聞問題。夏寶龍此時此刻，再主動提及立法會選舉，並提出對代議士的更多要求。

他昨天（3日）在北京會見港區全國政協委員時，據了解除了表達希望大家積極做好立法會選舉，亦提到立法會議員不只是要愛國愛港，更要由「有能力的人」擔當，不再提及上屆立法會選舉常掛在口邊的「五光十色」。

一名政協：香港要高質素議會 部分人只穿鑿赴會或博眼球

有能者居之，當然是老生常談，但此時此刻發表對新議會的更多要求，令人聯想京官對現屆立法會表現的看法。

3月3日，港澳辦主任夏寶龍在北京會見港澳全國政協委員。（港澳辦）

一名不具名的港區政協委員認為，上屆是改選制後的首次立法會選舉，中央態度一定是「摸著石頭過河」，惟北京一直希望立法會議員做到事，「唔只係愛國愛港，或者以前咁同對面陣營鬥」，香港需要高質素的議會，部分立法會議員表現不理想，「例如有啲又穿鑿附會，或者博眼球嘅嘢」，中央都看在眼內「唔係懞嘅」，看得出部分議員只懂重覆領導說話，有關議員應該檢討一下。

如果議員無咩建樹，又幫唔到政府，立法會就失去作用。唔係剩係講，要有理據，內地好著重理論基礎。 一名不具名港區政協委員

有港區政協委員亦認為，中央期望議員做好監督政府工作。第一，要「肯講」，善意提出批評，「如果無晒呢啲人又點做到嘢呢」，政府是否聽議員說話是一回事，至少可鞭策政府做；

第二，要對專業範疇有所熟悉，「喺嗰範係佼佼者」，得到社會認同和尊重，而非「得個噏字」，要有說服力，舉例反對削減資源也應分析原因，提出有質素、有邏輯的問題和理據，而非天方夜譚，故相信要換走一部分立法會議員。

譚耀宗表示，愛國愛港只是基本要求，惟作為立法會議員應該要有能力協助特區政府，做好治理工作，改善施政。（資料圖片/歐嘉樂攝）

譚耀宗分析屬「溫馨提示」：如果唔係大家放鬆咗做得唔好

縱橫香港政壇40年、曾連任五屆立法會議員的全國人大前常委譚耀宗，接受《香港01》訪問時表示，愛國愛港只是基本要求，惟作為立法會議員應該要有能力協助特區政府，做好治理工作，改善施政。

愛國愛港係基本啦，當然要有能力，你做立法會議員吖嘛。 全國人大前常委譚耀宗

至於夏寶龍的新要求是否建基於部分立法會議員表現不佳，譚耀宗認為中央對議員的要求不斷提高，才能令市民感覺愛國者治港較以前更好，所以要不斷提醒議員，「畀啲要求大家，做得好嘅都可以做得更好啦，溫馨提示啦。」

全國人大前常委譚耀宗表示，內地的政協、人大代表都有履職盡責要求，香港立法會議員亦一樣。（資料圖片/歐嘉樂攝）

譚耀宗舉例內地的政協、人大代表都有履職盡責要求，香港立法會議員亦一樣，應該建言獻策，提出實際可行建議，向市民解釋政策，再向政府反映市民意見。

一定要高要求，如果唔係大家放鬆咗做得唔好，要不斷提醒大家履職盡責。 全國人大前常委譚耀宗

劉兆佳表示未來工作重點放在發展上，需要參政者有更多專業知識和工作經驗，支持政府施政，令到立法會整體人才和素質有所提升。（黃寶瑩攝）

劉兆佳：夏寶龍希望議會有更多「真材實料」的人

港澳辦轄下的研究組織、全國港澳研究會顧問劉兆佳接受《香港01》訪問時表示，有相當部分的立法會議員有意年底尋求連任，另一方面有不少新人想加入議會，不過未來工作重點放在發展上，需要參政者有更多專業知識和工作經驗，支持政府施政，令到立法會整體人才和素質有所提升。

雖然有能者居之係老生常談，但無理由搵無能嘅人做立法會議員㗎，夏主任希望有更多有真材實料嘅人，處理香港發展同民生問題出嚟參政。 全國港澳研究會顧問劉兆佳

劉兆佳。（資料圖片）

忠告盼連任者不能「座定粒六」 理性、務實、進取議政

其次，劉兆佳認為夏寶龍是想忠告立法會議員，「如果想繼續保著席位，唔該你有所表現」，爭取各方面的認可，以理性、務實、進取的態度參政議政，一方面發揮好監督政府功能，另一方面協助政府施政，連繫群眾擴大愛國愛港社會力量的基礎。

想連任嘅人唔好座定粒六，一定未來日子拿出成績來，辦好立法會議員的角色。 全國港澳研究會顧問劉兆佳

劉兆佳表示，仍有大半年時間讓有意連任者表現自己，尤其爭取社會、媒體上曝光機會，中央再視乎能力水平考慮連任問題。

政圈一直耳語相傳來屆立法會選舉有三分一議員要換走。（資料圖片/黃浩謙攝）

政圈一直耳語相傳來屆立法會選舉有三分一議員要換走，劉兆佳認為中央不會「機械化」判斷換人，而是會密切留意議員工作表現，心中有數。