聯廈聯管｜麥美娟：用科技省成本　「三無大廈」每戶月付僅百多元

政府最快六月推行「聯廈聯管」試驗計劃，民政及青年事務局局長麥美娟指參與計劃的物管公司會透過科技，例如閉路電視，減省營運成本，大廈攤分的費用，預計每戶每月只需百多元。



民政及青年事務局局長麥美娟（梁鵬威攝）

麥美娟今日（8日）接受商台節目訪問表示，計劃希望協助小業主管理大廈，認為要市民安居樂業，大廈管理是非常關鍵，政府會邀請熟悉區情，及居民生活情況的地區組織，聯絡業主或法團，鼓勵他們參與計劃，亦會協助大廈成立法團。

她指，參與「聯廈聯管」的物管公司會透過科技，例如閉路電視，減省營運成本，大廈攤分的費用，預計每戶每月只需百多元，招標會按照《建築物管理條例》監管下進行，業主可以清晰了解收費，物管公司亦要按合約提供服務。

九龍城舊樓林立（黃偉倫攝）。

關愛隊服務恆常化有利推動「聯廈聯管」

麥美娟認為，「聯廈聯管」有條件、有優勢落實，因為現時落實地區治理，有區議員及關愛隊可以協助宣傳，能夠讓業主知道自己有責任管理大廈。她又相信，隨著關愛隊恆常化可繼續維持服務，有助系統化整合義工資源，發揮市民力量。財政預算案增加關愛隊資助，其實是為政府節省支出，因為關愛隊會提供探訪、緊急支援服務等，若由政府外判其他機構提供，服務費用預計比現時貴3倍。

因應「三無大廈」缺乏管理的問題，民政總署計劃於2025年上半年，在油尖旺、深水埗、九龍城及荃灣推行為期一年的「聯廈聯管」試驗計劃，由非政府組織為相關業主提供協助。獲委聘的非政府組織需提供五項服務，包括協助有興趣參與計劃的大廈，舉行服務使用者諮詢會議，並邀請當區區議員參與；當有超過一幢目標大廈同意參與計劃時，協助有關大廈按相關法例及大廈公契的規定採購「聯廈聯管」服務、監察已推行「聯廈聯管」的大廈，並每月提交報告匯報管理狀況等。麥美娟早前透露，政府已預留七百萬元推動計劃。