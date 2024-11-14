三無大廈｜擬明年在三區推「聯廈聯管」試驗　麥美娟冀助改善管理

最新一份施政報告提出，針對「三無大廈」缺乏管理而產生的問題，明年會選定小區推行「聯廈聯管」試驗計劃。民政及青年事務局局長麥美娟透露，初步考慮在油尖旺、九龍城及深水埗，樓齡較大、單幢樓宇較為集中的地區，揀選小區試行。她希望試驗計劃能成其他業主的「樣板」。她又指，區議員日後需協助政府聯絡小區內單幢樓法團或業主，解釋及鼓勵業主參與計劃，關愛隊主要擔當分享和轉介角色，強調試驗計劃不會成為關愛隊的執行任務。



市建局曾於九龍城區試行「聯廈聯管」管理模式，有份協助推動的九龍城區議員吳寶強表示，最難是尋求業主共識，因區內不少業主是長者，管理費負擔能力相對較低，建議政府在計劃推行初期，為業主提供部分資助作為參與誘因。



麥美娟（蘇煒然攝）

麥美娟：考慮由非政府組織夥拍持牌物管公司推動計劃

麥美娟接受港台訪問時說，計劃主要協助一些樓齡較大單幢「三無大廈」，或已有法團但未有管理公司，又希望尋求專業管理的單幢樓業主，而又地理位置相鄰，安排同一間物管公司聯合管理，讓業主可以攤分管理費用，減輕財務負擔，從而改善樓宇安全管理。

她強調，絕對不會低估推行計劃的難度，推行模式仍有待商討，由非政府組織夥拍持牌物管公司，接觸小區內的大廈法團，是其中一個考慮方案。而日後物色的非政府組織，要有一定地區網絡；計劃是否成功，最重要因素取決於業主之間能否達成共識，如果有關組織本身在地區能夠有網絡與業主溝通協調，將能夠鼓勵業主們參加計劃。

（資料圖片）

麥美娟認為，物管公司日後主要是提供基本服務，例如協助法團按法例要求開會，為大廈購買保險等。至於其他服務，例如大掃除等，屬於「選項服務」，應交由業主自行選擇是否需要，以免影響他們參與計劃的意欲。

九龍城區議員吳寶強。（黃浩謙攝）

區議員倡要為業主提供資助作誘因

市建局早前曾於九龍城區試行「聯廈聯管」管理模式，有份協助推動的九龍城區議員吳寶強表示，最難是尋求業主共識，因區內不少業主是長者，管理費負擔能力相對較低，建議政府在計劃推行初期，要為業主提供部分資助作為參與誘因。

他認為，推動「聯廈聯管」雖不容易，但值得一試，因舊樓若長期缺乏管理和維修，將成為社會隱患，先導計劃要成功，最重要是做好教育和宣傳。