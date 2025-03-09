羅淑佩喜見17艘郵輪三月訪港　安排上岸參觀啟德體育園等九東景點

本月共有17艘國際郵輪訪港，文化體育及旅遊局局長羅淑佩今天（9日）表示很高興有四艘郵輪今個周末分別停泊啟德和尖沙咀，不少高增值船客更會在香港過夜，當局會安排旅客上岸參加九龍東新舊景點的行程，發揮啟德郵輪碼頭與周邊設施的協同效應。



旅發局表示四艘郵輪共5,400名旅客參加了本地遊，首先到訪啟德體育園，之後到啟德AIRSIDE九龍城寨之圍城電影展覽，又品嚐蛋撻，以及亦遊覽仿照唐代藝術風格設計的佛寺志蓮淨苑及古式園林南蓮園池。



3月9日及10日，四艘郵輪同時訪港，包括Celebrity Millennium、Costa Seren、Silver Whisper和Seabourn Encore。羅淑佩說天色不錯，著大家把握機會與幾艘別具特色的郵輪打卡。 （羅淑佩FB）

3月9日及10日，四艘郵輪同時訪港，包括Celebrity Millennium、Costa Seren、Silver Whisper和Seabourn Encore。羅淑佩說天色不錯，著大家把握機會與幾艘別具特色的郵輪打卡。 （羅淑佩FB）

羅淑佩在Facebook貼出四艘郵輪同時訪港的相片，重提一月曾分享兩艘大型郵輪同時停泊啟德郵輪碼頭，而今個周末香港更熱鬧，一共有四艘郵輪同時訪港。當中，Celebrity Millennium和Costa Serena停靠啟德郵輪碼頭；Silver Whisper和Seabourn Encore停靠海運碼頭。

羅淑佩透露三月共有17艘大型郵輪停泊香港，包括Silver Nova和Queen Anne兩艘新建成的豪華郵輪，不少高增值船客會在香港過夜，而Costa Serena則開拓由菲律賓出發的旅行社包船行程。

3月9日及10日，四艘郵輪同時訪港，包括Celebrity Millennium、Costa Seren、Silver Whisper和Seabourn Encore。羅淑佩說天色不錯，著大家把握機會與幾艘別具特色的郵輪打卡。 （羅淑佩FB）

3月9日及10日，四艘郵輪同時訪港，包括Celebrity Millennium、Costa Seren、Silver Whisper和Seabourn Encore。羅淑佩說天色不錯，著大家把握機會與幾艘別具特色的郵輪打卡。 （羅淑佩FB）

她說當局會安排郵輪旅客參加涵蓋啟德體育園等九龍東新舊景點的嶄新岸上行程，充分發揮啟德郵輪碼頭與周邊設施的協同效應，兌現郵輪旅遊發展行動計劃的承諾，呼籲旅遊業界和商界努力接待郵輪旅客，期望「香港盛滙超級三月」讓旅客感到賓至如歸，樂而忘返，一來再來。

3.18至19多三艘郵輪停靠香港

旅發局預告，3月18至19日將有三艘大型國際郵輪停靠香港，包括首次到訪香港、皇后郵輪旗下的「安妮皇后號（Queen Anne）」及挪威郵輪旗下的「挪威天空號（Norwegian Sky）」，皇后郵輪的「伊利沙伯皇后號（Queen Elizabeth）」亦會再度來港。

每艘郵輪載客量均超過2,000 人，當中皇后郵輪選擇香港作為去年下水的「安妮皇后號（Queen Anne）」世界巡遊慶典晚會目的地，逾1,000 名旅客將會參與由郵輪公司在本地酒店舉辦的岸上盛裝晚宴，旅發局望鞏固香港作為亞洲郵輪樞紐的地位。