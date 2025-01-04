啟德郵輪碼頭｜羅淑佩正探討轉型　擬為承辦商設郵輪停泊日數指標

《香港旅遊業發展藍圖2.0》於除夕前一日（12月30日）公布，原定去年上半年公布的《郵輪旅遊發展行動計劃》亦包括在內。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（4日）在電視節目表示，啟德郵輪碼頭將經歷整固及轉型，而當局提早於今年內展開碼頭招標，目的讓新中標承辦商盡早與郵輪公司商談，以制定2028年的停泊計劃。她並透露，考慮為承辦商設立指標，承諾每年吸引郵輪停泊達到一定日數。



未能在今年上半年如期公布的《郵輪旅遊發展行動計劃》，亦一併放進旅遊藍圖2.0。（資料圖片）

《郵輪旅遊發展行動計劃》一併放進旅遊藍圖2.0，措施包括改善啟德郵輪碼頭的交通、加強吸引郵輪公司調配郵輪到香港、簡化海關、出入境和檢疫程序等。啟德郵輪碼頭營運商簽訂的租約將於2028年5月期滿，當局提早於年內展開招標工作，「期間會檢視租賃協議的條款及條件」，以提升郵輪碼頭的吸引力和競爭力。

提早展開招標讓承辦商可盡早制定2028年計劃

文體旅局局長羅淑佩在電視節目指，郵輪公司需要預留數年時間，安排路線及途經的口岸，因此郵輪旅遊不像一般旅行團，旅客也要提早兩至三年預訂行程。當局提早展開招標則可讓承辦商盡早與郵輪公司商談，以制定2028年的停泊計劃。

羅淑佩指出，啟德郵輪碼頭去年的停泊率，已回復至2019年的73%，相比鄰比地區的最高80%，已屬於亞洲港口的高位。被問到會否訂立KPI，她透露考慮為承辦商設立指標，承諾每年吸引郵輪停泊達到一定日數。

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世界各地碼頭非大型商場 海運大廈成功是獨特例子

郵輪碼頭商舖出租率方面，羅淑佩認為目前確實較為淡靜，但她提到世界各地的碼頭也不是大型商場，尖沙咀海運大廈過去的成功，讓人誤以為啟德碼頭也要成為購物中心，強調海運大廈只是獨特例子。

羅淑佩又指，郵輪碼頭將經歷整固及轉型，當局不止着重碼頭的停泊率，並會動用碼頭空間，例如啟德社區隔離設施將改建成「青年驛站」，日後有可能成為表演場地、青年藝術家孵化基地等。「點轉型係要探討嘅問題。」

此外，郵輪碼頭鄰近的啟德體育園即將落成。羅淑佩認為啟德體育園舉行盛事期間，可吸引旅客選擇乘坐郵輪到香港，並即日往返表演場地及郵輪。

擬向旅客開放天星小輪駕駛室感受本地歷史文化

至於如何善用本港水體，羅淑佩表示可串連新落成的海岸線景點，作為海上遊覽路線，當局正構思開放天星小輪駕駛室，讓旅客感受香港的文化及歷史。她並指，本港18區都有景點可發掘，甚至電視城的拍攝場地，亦能成為旅遊熱點。