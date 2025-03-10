InnoHK獲2億捐款　陳茂波：助建為市民提供港產大模型「港話通」

黃廷方慈善基金與信和集團捐出兩億元予「InnoHK創新香港研發平台」旗下的香港生成式人工智能研發中心（HKGAI），以支持香港的人工智能發展。出席捐贈儀式的財政司司長陳茂波指，上星期全國兩會期間，國務院總理李強在《政府工作報告》提到要推進人工智能的行動，支持大模型廣泛應用，將數字技術和製造優勢，市場優勢結合起來。香港要在這一波人工智能引領的浪潮中，把握機遇。



今次的捐贈，將支持中心建立服務平台，為市民提供港產大模型「港話通」服務，是業界基於首個將DeepSeek系統本地化模型所提供的服務。



陳茂波指香港要在這波人工智能引領的浪潮中，把握機遇（政府新聞處）

（左起） 黃廷方慈善基金董事暨信和集團集團聯席董事黃永龍、黃廷方慈善基金董事暨信和集團慈善事務董事黃敏華、黃廷方慈善基金董事暨信和集團副主席黃永光、財政司司長陳茂波、科大首席副校長兼InnoHK香港生成式人工智能研發中心主任郭毅可教授、創科局局長孫東教授及創新科技署署長李國彬出席捐贈儀式。（政府新聞處）

財政司司長陳茂波在捐贈儀式致辭表示，今次捐贈將支持中心建立服務平台，為市民提供港產大模型講話通服務，亦是業界首個將DeepSeek本地化模型所提供的服務，他期待模型進一步發展，向更多應用場景延伸，令服務更多元，讓更多市民受惠。

他在致辭時稱，上月發表的下年度《財政預算案》，提出加大資源投入，以推進算力、算法、數據、人才及資金等五方面要素的提升，並加強開拓新的人工智能應用場景。預算案預留10 億元，成立香港人工智能研發院，加速推動人工智能的上游研發、中下游成果轉化和產業應用。通過積極促進政、產、學、研、投高效協作，可加速發展人工智能為關鍵產業，讓香港成為人工智能產業國際交流協作的匯聚地。

捐贈將支持中心建立服務平台，為市民提供港產大模型「港話通」服務，是業界基於首個將DeepSeek系統本地化模型所提供的服務。（Reuters）

捐款將支持建立為市民提供港產大模型「港話通」

他指，目前，HKGAI已經自主研發了多項人工智能的服務，從專業諮詢到防偽技術、從圖像內容生成到音樂創作，展示了人工智能多元的應用場景。今次的捐贈，將支持中心建立服務平台，為市民提供港產大模型「港話通」服務。這是業界基於首個將DeepSeek系統本地化模型所提供的服務。他期待模型進一步發展，向更多應用場景延伸，讓它的面向更多元，以普惠社會和市民。