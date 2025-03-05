《政府工作報告》起草組：今年重點抓人工智能終端應用、場景培育

3月5日，《政府工作報告》起草組成員陳昌盛在國務院新聞辦公室舉行的吹風會上表示，當前中國的「人工智能+」跑出了加速度，目前很多人工智能應用在加速落地。今年要重點抓人工智能終端應用、場景培育。



據介紹，近期國際資本市場對中國資產進行重新評估的積極態勢。這是觀察人工智能發展對經濟發展驅動打開的一個新視角。要抓住這次機遇，使數字技術與中國製造業的優勢、市場規模優勢充分結合，推動人工智能真正賦能千行百業。

有關部門正在抓部署，今年重點要抓產業賦能，要把人工智能盡可能到工業、農業、服務業去利用起來，積極支持大模型垂直領域的開發和應用，讓人工智能賦能產業轉型也賦能新質生產力；抓終端應用，推動智能網聯汽車、AI手機、AI電腦等終端盡快發展；抓場景培育，比如在確保安全的前提下，加快低空經濟的發展，加快教育培訓、醫療等領域的場景示範行動。