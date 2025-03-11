兩會｜國家生態環境部正研究助港處理垃圾　包括運大灣區集中處理

特區政府去年5月宣布暫緩執行垃圾徵費後，環境及生態局局長謝展寰曾稱研究把本港部分垃圾運到內地處理。在北京出席兩會的國家生態環境部部長黃潤秋表示，正研究協助香港處理垃圾問題，包括將部分垃圾運往大灣區內地城市集中處理。



國家生態環境部部長黃潤秋稱正研究協助香港處理垃圾問題（國家生態環境部網頁）

身兼全國政協常委的國家生態環境部部長黃潤秋，出席全國兩會期間接受商台訪問，指香港地方較小，正研究如何協助香港處理垃圾問題，其中一個選項是將部分垃圾運往大灣區內地城市集中處理，但仍有待討論具體選址。「知道有些途徑，我們現在也就在研究一些方法，但是我會和香港那邊一起，看看怎麼樣把十五五的一些工作做好。」

垃圾徵費措施在去年5月27日宣佈無限期擱置。（廖雁雄攝）

至於特區政府去年5月宣布暫緩執行垃圾徵費，黃潤秋指，不太了解政策細節，但同意香港環保政策有改善空間。他又說，欣賞香港在生態保育方面的工作，指香港嚴格控制城市發展用地，有足夠生態空間及郊野公園，令他留下深刻印象。

本港的所有堆填區會在2035年停用（資料圖片）

把本港垃圾運內地須符合指定法規

香港現時每日平均有逾1.5萬噸固體廢物運往堆填區。為達到2035年停用所有堆填區的目標，政府持續加強各項源頭減廢措施，又興建轉廢為能設施。但去年宣布垃圾徵費再度暫緩後，環境及生態局局長謝展寰指會考慮與大灣區城市合作，探討在本身處理大灣區廢物的設施，處理部分香港廢物，有望降低處理垃圾的成本之餘，提高效益。但他稱，要將垃圾運回內地處理，牽涉出入境法規、要求和標準制定等，已與內地開始探討，如有具體消息會盡快公布。

此外，安排必須顧及內地民情反應，若技術可行，仍須尋求中央批准，因內地對輸入境外垃圾有嚴格限制。