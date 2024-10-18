垃圾徵費｜消息：未有重推時間表　供應商：暫緩後仍產少量指定袋

行政長官李家超日前（16日）公布的施政報告未見提出垃圾徵費未來路向，據了解政府未有重推時間表。

自政府5月底宣布暫緩計劃後，有指定袋供應商反映過去四個月，繼續接到環保署訂單，生產少量指定袋。不過需求較預期嚴重萎縮，供應商說早前購入大批塑膠原材料積壓貨倉，還要定期按合約向銀行支付保證金，「所以業界都好無助，希望環保署可以幫吓業界」。《香港01》正向環保署查詢。



指定袋供應商倉庫積存大量塑膠原材料。(受訪者提供)

2023年8月，環保署批出9份指定袋供應合約給4間公司，為期38個月，預計價值近11.5億元。一名不願具名的供應商負責人接受文字訪問時表示，自政府今年五月底宣布暫緩垃圾徵費後，環保署仍有向他們購買「少量」指定袋。部分供應商接到訂單後，除了從貨倉提取現貨外，廠房亦有生產指定袋以滿足要求，惟他不願意透露數量。《香港01》正向環保署查詢是否屬實及訂單數量等。

供應商：合約沒規定政府提貨數量 膠粒原料擺倉嘆無助

負責人說，環保署與供應商簽訂的合約，規定政府收貨時才會付款。他形容條款「公道」，但同時亦造成現時的困境—— 政府去年在招標文件列明生產指定袋的目標數量，中標供應商因應數字，在生產前已根據環保署規定的原材料比例，購入大批塑膠粒及再生塑膠物料。

垃圾徵費指定袋。(何頴賢攝）

不過，負責人說合約沒有規定政府一定要採購多少指定袋，只有列明最終數量視乎訂單。環境及生態局局長謝展寰5月被問到減少製造指定袋會否違約，他當時亦回應說合約沒有規定生產數量，不存在不達標的問題。

現時訂單量遠低於投標時的預期，大批原材料積壓貨倉無用武之地，還要支付租用倉庫的費用，負責人說一眾供應商收回成本遙遙無期，「目前整個項目大部份暫停了，中標的供應商都好慘，預備了的原料還在倉存」。供應商定期與環保署會面，研究如何減低損失以及「退場機制」。

政府提供的只是一個指標性(提貨)數字，並非一個絕對保證…… 作為供應商，我們需要為了預計交付的指定袋數量提前規劃，對嗎？謝展寰是正確的，政府對此並沒有法律責任。 指定袋供應商負責人

環境及生態局局長謝展寰。(資料圖片)

仍須按合約支付銀行保證金 望環保署「幫吓業界」

據了解，合約規定供應商尋求銀行擔保，定期向銀行支付保證金及相關手續費。萬一無法履行合約，由銀行向政府提供財務補償。負責人說不同供應商與政府的協議不一，保證金金額亦不同。隨着指定袋的需求萎縮，他期望環保署能協調降低保證金金額及手續費，形容現時「一分一毫都有幫助」，日後垃圾徵費「全速前進」時再調升。

中標的同行除了要支付已經買了的原料金額，也要支付銀行保証金的手續費，而環保垃圾膠袋亦唔知幾時回復原本所定的出貨額，所以業界都好無助，希望環保署可以幫吓業界。 指定袋供應商負責人

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望計劃重新上馬：這是為了集體利益

供應商負責人說與環保署的會面中，感覺政府仍然希望推動垃圾徵費計劃，只是社會反應太大，需要減慢步伐。一眾供應商希望政府部門及公共機構繼續試行垃圾徵費，舉例環境及生態局轄下的漁護署、環保署、食環署、天文台等部門，率先採用指定袋處理廢物，然後擴展至所有部門。

「市民不喜歡改變，但這是為了集體利益…… 現在已經十月了，日間氣溫仍然約攝氏30度。香港市民要知道，我們應該為綠色香港和社會做得更好。」

早前環保署表示現時的指定袋日後再不適用。供應商負責人說只需調整部分生產技術及工序，就可以改變指定袋的顏色、呎吋、韌度、設計等，已購入的原材料亦可以繼續使用。