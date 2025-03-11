屋宇署擬重啟新界豁免管制屋宇僭建物申報　期望年底落實電子申報

屋宇署署長余寶美今日（11日）出席北區區議會會議時提到不少意見希望重啟新界豁免管制屋宇的僭建物申報計劃，即對於已申報的僭建物不會即時取締。她期望年底落實，望住戶用電子方式申報。



屋宇署署長余寶美。（資料圖片/鄭子峰攝)

余寶美表示，重啟新界豁免管制屋宇的僭建物申報計劃不涉及修例，惟署方要改動電腦系統，將到地區簡介，並與發展局安排時間，料年底落實。

上水區鄉事委員會主席、北區當然議員侯志強表示，僭建並非新界獨有，九龍、港島的屋苑甚至有僭建地牢、酒窖，豁免計劃應涵蓋到全港。他又稱，部分丁屋興建到四層亦不應清拆，因為會有建築廢物影響環境，倡補地價、罰款方式處理，讓政府庫房有收益。

不過，余寶美回應指，地牢等較嚴重的僭建並不能作申報，豁免計劃亦並非將僭建合法化，對於嚴重僭建仍會執法，並與地政總署採取聯合行動。

新界村屋僭建的問題嚴重。（資料圖片）

僭建物除非有危險否則不須即時清拆

屋宇署2012年曾推行新界豁免管制屋宇僭建物申報計劃 ，有關申報期限已於2012年12月31日結束。就已按申報計劃申報的僭建物，有關業主須每五年重新檢驗安全，並向屋宇署提交安全證明報告。

有關僭建物在「首輪取締目標」的執法階段，除非有迫切危險，否則不會強制即時清拆。屋宇署會把申報計劃蒐集的資料分類作風險評估，並會因應實際情況，有序執法。