甯漢豪：修訂建築物條例冀鼓勵守法　小型僭建物經專業檢核可保留

政府建議修訂《建築物條例》，針對沒有遵從強制驗樓以及涉及嚴重僭建物的業主提高罰則。發展局局長甯漢豪今日（21日）接受電台訪問時稱，小型僭建物如冷氣機支架及晾衫架等，在3年寬限期內，經專業人士檢核後可保留。



她續說，現時新界村屋的僭建情況普遍，已巡查6萬棟村屋中，半數有大大小小的僭建物。她指，屋宇署手頭村屋僭建物數量或達10多萬個，估計當中四分一僭建物未申報暫緩執法，會考慮重啟新界村屋申報計劃中



發展局局長甯漢豪說，現時新界村屋的僭建情況普遍，已巡查的6萬幢中，半數有大大小小的僭建物。（香港01記者攝）

修訂《建築物條例》違令者提高罰則非懲罰

政府建議修訂《建築物條例》，提升不遵辦驗樓驗窗令的罰則，並提高嚴重僭建物不遵辦清拆令的最高罰款，建議由20萬元及監禁1年，提高至30萬元及監禁2年，如仍不遵辦和再次定罪，則提高至60萬元及監禁2年。甯漢豪接受港台節目《星期六問責》訪問時稱，當局將就相關法例展開公眾諮詢，與不同地區團體及專業人士溝通，聽取意見。她強調，加強罰則並非想懲罰市民，而是鼓勵市民守法。

小型僭建物經專業人士檢核可保留 不適用於大型僭建物

修例建議小型僭建物如冷氣機支架及晾衫架等，在3年寬限期內，由註冊建築專業人士或註冊承建商，進行一次性或定期檢查後予以保留，檢核寬限期為3年，之後屋宇署會逐步對未檢核和登記的「小型建築物」採取執法行動。

甯漢豪指，有信心經專業人士檢查，並保留紀錄後，「應該係安全方面我地係可接受」，又指小型僭建物可憑肉眼或簡單檢查看出是否安全。但如日後被發現日久失修，當局仍可能要求處理，但不會針對僭建執法。

發展局局長甯漢豪今日（21日）接受電台訪問時稱，小型僭建物如冷氣機支架及晾衫架等，在3年寬限期內，經一次性檢核後可保留。（陳葦慈攝）

針對大型僭建物如地庫或後巷僭建物，因為沒有施工紀錄，無法得悉其天台、地基、地台等接駁方式，以及承重是否安全，故不會在檢查後變成可「享用」僭建物。她說，計劃日後只要當局有合理懷疑，要由業主向法庭說明為何入住後出現大型僭建，又計劃引入新罰則，市民日後購入物業應尋求專業人士檢核有無僭建，否則可面臨檢控。

發展局局長甯漢豪說，現時新界村屋的僭建情況普遍，已巡查的6萬幢中，半數有大大小小的僭建物。(資料圖片)

已巡查6萬幢新界村屋半數有僭建 考慮重啟申報制度

甯漢豪表示，現時新界村屋的僭建情況普遍，已巡查的6萬棟村屋中，半數有大大小小的僭建物，「有些所謂大，是多了半層樓或多一層樓出來，有些圍封了露台」，仍有三萬多幢須要巡查。

她指，新界村屋僭建物數量或達10多萬個，估計當中四分一合資格的村屋未申報暫緩執法。屋宇署巡查後，要發出清拆令及提出檢控等程序，加上要處理市區僭建問題，因此考慮重啟新界村屋申報計劃，讓部分個案可暫時不用處理，她相信重開申報制度的期限需要至少1年時間。