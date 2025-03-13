七欖｜酒吧業協會聲稱辦酒吧節受阻　消息：政府從未接獲申請牌照

香港國際七人欖球賽3月28日至30日移師啟德體育園主場館舉行，香港酒吧業協會主席錢雋永早前指三個月前已打算趁賽事舉行期間，在旁邊的承啟道公園舉行首屆香港酒吧文化節，聲稱受礙行政程序，近日才與政府部門討論，故無足夠時間申請牌照，令活動面臨「胎死腹中」。



《香港01》獲悉，政府相關部門從未收過協會就酒吧節申請牌照。據了解，協會如目前已有具體的酒吧文化節計劃書，政府亦樂意審視。消息指屆時啟德主場館一帶會有數十個餐飲攤位，而非協會形容附近只有啟德帝盛酒店的天台酒吧。有知情人士笑言，協會提前表明派發酒吧折扣券鼓勵市民去其他酒吧，是否出於商業考慮。



▼2024年4月5日 香港國際七人欖球賽首日情況▼



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酒吧業協會聲稱酒吧節「胎死腹中」受礙行政程序

錢雋永早前交代首屆香港酒吧文化節大計，稱三個月前已計劃在七欖距離啟德主場館約兩分鐘步程的承啟道公園，舉行首屆香港酒吧文化節，原定開設約50個攤檔，向觀眾提供各類美酒，又稱計劃在公園的草地上搭建舞台安排音樂節目。

香港酒吧業協會主席錢雋永。（資料圖片）

惟錢雋永指酒吧文化節似乎將「胎死腹中」，聲稱估計受礙於行政程序，直至本周二（11日）所有相關持份者及政府部門，才首次開會討論活動，但已沒有足夠時間申請臨時娛樂牌照，因最少要在活動開始前42日提出申請牌照。

錢又指啟德主場館附近只有啟德帝盛酒店的天台酒吧，估計活動如只能營運至晚上11時正，球迷會可能會到中環蘭桂坊繼續行程，稱計劃派發酒吧折扣券協助業界增加收入。

承啟道公園與啟德主場館只相隔一條啟德體育大道。（啟德體育園網頁圖片）

消息：政府無接獲申請牌照 樂意審視具體計劃書

對於酒吧業協會聲稱三個月前已計劃舉辦，惟受礙行政程序最終未能趕及向政府申請牌照。《香港01》獲悉，政府相關部門從未收過酒吧業協會就酒吧節申請牌照。據了解，協會如有具體的酒吧文化節計劃書，即使按規定申請牌照須提前42日，政府亦樂意審視計劃書，檢視安排，惟未收到協會提出要求。

啟德體育園主場館。

據悉場館一帶設數十個攤位 或彈性安排結束時間

據了解，屆時啟德主場館一帶會有約28個餐飲攤位，包括酒類攤檔，而非協會形容附近只有啟德帝盛酒店的天台酒吧，屆時有機會因應人流彈性安排活動結束時間，不會出現趕人走情況。有知情人士笑言，協會提前「放風」聲稱辦酒吧節受阻，又派發酒吧折扣券鼓勵市民去其他酒吧，是否出於商業考慮。