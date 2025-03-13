七人欖球賽｜首屆啟德酒吧文化節恐胎死腹中　業界冀政府特事特辦

Hong Kong Sevens香港國際七人欖球賽將於3月28日至30日，移師至新開幕的啟德啟育園主場館舉行。香港酒吧業協會原計劃在七欖舉行期間，在兩分鐘步程外的承啟道公園，舉行首屆香港酒吧文化節，屆時將有50個攤檔提供各類美酒佳餚，現場也會有音樂節目帶動氣氛。

該協會主席錢雋永向《香港01》透露，受礙於行政程序，各相關持份者及政府部門，直至近日才首次開會討論，無足夠時間申請臨時娛樂牌照，活動面臨「胎死腹中」。他認為若活動能夠順利舉行，不論是酒吧業界、旅客、政府及發展商，都能夠受惠，期望政府日後能夠「特事特辦」，達至四贏局面。



▼2025年3月1日 啟德體育園舉行開幕禮▼



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啟德主場館附近只有帝盛酒店天台酒吧

香港國際七人欖球賽過往在香港大球場舉行，為香港國際盛事之一，例如去年的進場人次合共10萬，更成功吸引不少海外旅客觀賽。他們在當日賽事結束後，部份會選擇到鄰近的銅鑼灣及中環蘭桂坊等酒吧，感受香港的夜生活。不過今年七欖將移師至新開幕的啟德主場館舉行，附近只有啟德帝盛酒店的天台酒吧，難以容納夜蒲觀眾。

▼2025年2月4日 啟德體育園主場館首次打開上蓋演練▼



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酒吧業協會：3個月前計劃在七欖期間辦酒吧文化節

酒吧業協會主席錢雋永向《香港01》表示，早於3個月前已計劃在七欖舉行期間，於距離啟德主場館約兩分鐘步程的承啟道公園，舉行首屆香港酒吧文化節，預計可吸引約1萬人次。協會原定開設約50個攤檔，向觀眾提供各類美酒，包括啤酒、紅白酒、雞尾酒、日本清酒、威士忌及無酒精啤酒等，

除了酒吧攤檔外，協會更計劃在公園的草地上搭建舞台，安排音樂節目帶動氣氛，例如酒吧歌手駐唱、DJ打碟及樂隊組合等，更有女主持在台上擲骰子與觀眾互動。

香港酒吧業協會主席錢雋永。（資料圖片）

派酒吧折扣券鼓勵旅客前往各區酒吧 說好香港故事

由於場地受到時間限制，活動只能營運至晚上11時正，估計球迷會如在美酒佳餚巡禮結束後，到毗鄰的中環蘭桂坊繼續行程。錢雋永考慮到觀眾或意猶未盡，計劃派發酒吧折扣券，鼓勵他們前往全港18區的酒吧，協助業界增加收入。

錢雋永認為酒吧文化節能夠方便旅客，他們只要在啟德主場館稍移玉步，即可體驗香港的夜生活。他又期望旅客得到良好的旅遊體驗後，回國再說好香港故事，宣揚本港獨特的酒吧文化，吸引再來港旅遊。

原來睇完七欖出到嚟仲有酒吧文化節，畀你飲酒食嘢聽歌，你諗下呢種體驗，有幾多地方畀到佢哋？ 酒吧業協會主席錢雋永

近日各持份者及政府部門才首次開會 申公眾娛樂場所需至少42日

不過酒吧文化節似乎將「胎死腹中」，錢雋永透露該計劃初時已迅速得到公園所屬的地產商遠東發展支持，不久後獲得其他持份者積極響應，也得到部份政府部門的批准。但他估計受礙於行政程序，直至本周二（11日）所有相關持份者及政府部門，才首次開會討論活動，但已沒有足夠時間申請臨時娛樂牌照。

▼2024年4月5日 香港國際七人欖球賽首日情況▼



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根據《公眾娛樂場所規例》規定，任何人如欲經營或使用公眾娛樂場所舉辦娛樂節目，如音樂會、賣物會、展覽或跳舞派對等，均需要在舉辦活動開始前最少42日，遞交申請表格及指定圖則文件予食環署審批。惟現時距離七欖開球日（3月28日），只餘16日。

承啟道公園與啟德主場館只相隔一條啟德體育大道。（啟德體育園網頁圖片）

冀部份政府部門「特事特辦」達至四贏局面

錢雋永強調，當初舉辦酒吧文化節的初衷，只為達至四贏局面，包括幫助酒吧業界提高收入；為政府出一分力，帶動本港夜經濟及推廣旅遊業；協助發展商測試場地人流，提高新地標的知名度；讓旅客觀賞七欖賽事後玩得更盡興。因此他期望部份政府部門日後能夠「特事特辦」，加快審批流程。

若酒吧文化節無法如期舉行，明年會否考慮再辦？錢雋永形容籌辦活動是吃力不討好的工作，稱「我哋冇盈利，唔會賺到錢」，笑說到時候再作打算。