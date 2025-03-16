港澳辦再轉載文章質疑長和　與美政客共舞「賺大錢也背歷史罵名」

港澳辦和中聯辦連續兩日轉載《大公報》的評論文章，質疑長和計劃出售巴拿馬運河兩端港口等資產。昨天（15日）的一篇文列舉兩名已故商人霍英東、包玉剛，以及華為創辦人任正非例子，形容以英勇行動詮釋「站著抗爭」，向世界宣告中國企業不會在強權面前屈膝。文末反問如果看不清美國政客「既要錢、更要命」的本質，或許一時可賺到大錢，但最終是沒有前途，形容會背上歷史罵名。



圖為2024年4月11日，一艘貨運船隻在巴拿馬城郊區域的位置，通過巴拿馬運河的其中一個船閘。（Reuters）

一連反問長和多條問題

文章以《偉大的企業家都是錚錚愛國者》為題，提到長和售巴拿馬運河港口的消息，引發國人高度關注和強烈質疑，一連反問多條問題，包括為何輕易將重要港口轉讓給不懷好意的美國勢力？有沒有考量國家民族利益？這般選擇是否在助紂為虐、貽害中國和世界？

文中提到偉大的企業家從來不是冷血投機的逐利者，而是熱誠傲骨的愛國者，形容將自己和企業前進的羅盤對準祖國的星辰，與自己的人民同呼吸、共命運，才名垂青史。（資料圖片）

稱偉大企業家從不是冷血投機逐利者

文中提到偉大的企業家從來不是冷血投機的逐利者，而是熱誠傲骨的愛國者，形容將自己和企業前進的羅盤對準祖國的星辰，與自己的人民同呼吸、共命運，才名垂青史，為後世景仰。之後列舉改革開放後多個企業家愛國例子，包括到內地投資開辦香洲毛紡廠的曹光彪、「船王」包玉剛。

長江中心。（林振東攝）

讚華為任正非「站著抗爭」守護中國技術主權

文中又說中國新一代傑出企業家進一步傳承光大著愛國精神，面對美國的技術封鎖、市場圍剿以至針對個人的瘋狂打擊，不屈不撓、絕地反擊捍衛國家產業自主尊嚴，又舉出任正非的例子，指他帶領華為頂住全球供應鏈斷裂的沖擊，在被切斷高端芯片供應的絕境中啟動「南泥灣計劃」，用英勇行動詮釋何謂「站著抗爭」，守護中國通信產業的技術主權。

巴拿馬運河長82公里，是世界上其中一條非常重要的戰略水道，負責處理全球約5%的海上貿易量。(Reuters)

與美國政客共舞「賺大錢也背歷史罵名」

文末提到面對美國的強權霸淩，唯有堅定地與國家站在一起，勇敢鬥爭，才能保家衛國，才能贏得尊嚴、守住清譽。反之，如果看不清美國那些政客「既要錢、更要命」的本質，選擇與之共舞、倒行逆施，或許一時可做成「大刁」、賺到大錢，但最終是沒有前途，更會背上歷史罵名。