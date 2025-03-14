港澳辦轉載評論文章　促長和就出售巴拿馬運河資產三思

國務院港澳辦網站周四（13日）轉載媒體評論文章，質疑長和計劃出售巴拿馬運河兩端港口等資產並非「普通的商業行為」。文章並引述網民評論，質疑長和是沒有腰骨的跪低、惟利是圖、見利忘義，漠視國家利益、民族大義，背叛和出賣全體中國人，又指網友這些情緒表達是完全可以理解。



圖為2024年4月11日，一艘貨運船隻在巴拿馬城郊區域的位置，通過巴拿馬運河的其中一個船閘。（Reuters）

該評論文章源自《大公報》，指與長和達成原則性協議的財團，由美國貝萊德牽頭，而據一些英美媒體披露，貝萊德（Blackrock）行政總裁芬克（Larry Fink）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）私交甚篤，收購洽談期間曾到白宮彙報，認為特朗普和美國方面一點都沒有把這個交易視為「普通的商業行為」，毫不掩飾、肆無忌憚地直接插手、操縱，完全將其作為推行全球霸權的手段。

文中指出，美國或將以這個交易為「範本」，通過政治施壓在全球範圍掀起港口並購，控制世界更多關鍵港口，並用「長臂管轄」實施打壓手段，讓中國船舶「無處可靠」。

文章表示，面對如此大事大義大節，有關企業當三思，應好好想想有關問題的性質和要害是什麽，好好想想自己要站在什麽立場、站在哪一邊。