財赤可削減立法會議員？李慧琼：短時間難貿然改　議員有交出成績

政府庫房連續四個財政年度赤字，有意見認為90名立法會議員數目可削減，全國人大常委、民建聯立法會議員李慧琼表示，全國人大當時決定香港立法會增至90席，是考慮到方方面面的需要，以及配合時代發展，目前要依法做好年底立法會選舉，「好難短時間裡面貿然改動議席」，強調現屆議員有交出成績。



民建聯立法會議員李慧琼。（歐嘉樂攝）

財赤可削減立法會議員？李慧琼：短時間難貿然改

李慧琼出席無綫電視節目《講清講楚》時被問到財赤加上本港進入由治及興階段，有意見認為立法會各界別議席可按比例減少，李慧琼認為更重要是提升議員效能，「除咗畀意見，要多啲『落場踢』，要促成」，舉例香港目前要招商引資，立法會議員也可以善用個人網絡為香港引進企業，又強調今屆議員有交出成績。

當時決定係90席，亦都考慮到方方面面需要，同埋配合呢個時代發展，我自己認為都要依法，做好立法會選舉，好難短時間裡面貿然改動議席。 全國人大常委李慧琼

圖為2024年4月11日，一艘貨運船隻在巴拿馬城郊區域的位置，通過巴拿馬運河的其中一個船閘。（Reuters）

長和近日屢被發文質疑 李慧琼：做生意多了解國家景況

外界近日關注的還有港澳辦和中聯辦連續兩日轉載《大公報》的評論文章，質疑長和計劃出售巴拿馬運河兩端港口等資產是「漠視國家利益」，若如總理李強所言香港要深化國際合作交往，李慧琼被問到是否都應考慮國家利益，又會否影響國際間觀感？

李慧琼

李慧琼認為不論是做生意或人民交往過程，都要多了解現時國家所處的景況，從而希望透過自身的力量，協助國家更好發展。

最理想的思考方式、方法，便是共贏，香港人一向也是靈活，也在雙贏方面，一直也把握這點的。 全國人大常委李慧琼

另設制度加快發展北部都會區

李強發表的政府工作報告亦提到，要大力推動創科，李慧琼認為北部都會區可以成為「特區中的一個特區」，賦予它一個特別審批流程，例如鐵路原本是要十年後才建好，或者三年後才招標完成，「但可否北部都會區，我們真的有這需要，河套區有這需要，一年就可以？」