民主思路調查：近五成人不滿立法會　湯家驊：部分人只懂追捧中央

民主思路今日（12日）發布新一輪「一國兩制」指數調查，以10分為滿分，今次有6.14分，較半年前下跌0.5%。立法會滿意度方面，近五成人不滿立法會表現。召集人湯家驊料與議員議政能力有關，形容部分人只懂追捧中央言論、不熟悉審議的法例，更捲入公務訪問風波。他引述京官的說話，應由「有能力、有擔當的人」參與年底的立法會選舉，透露民主思路有成員有意參選。



3月12日，民主思路發布新一輪「一國兩制」指數調查，左為民主思路召集人湯家驒，右為民主思路聯席召集人潘學智。（何夏怡攝）

「一國兩制」評分微跌0.5%

民主思路今年1月21日至2月25日委託中文大學，電話訪問1005名年滿18歲的香港居民，得出對「一國兩制」的評分，以10分為滿分，今次有6.14分，較半年前微跌0.5%。

調查亦顯示，自稱「溫和派」的市民人數增加1.6%，佔受訪者約八成；有67%受訪者認同「香港人」與「中國人」的雙重身份，當中76.1%人是18至29歲，比半年前多3.6%。民主思路指，青年政治傾向趨向溫和化。

民主思路新一輪「一國兩制」指數顯示評分為6.14分，較上輪微跌0.5%。（何夏怡攝）

近五成受訪者不滿立法會表現 湯家驊：不少議員只懂追捧

至於改制後的立法會表現，48.1%的受訪者表明不滿，僅有29.4%人滿意。民主思路召集人、行會成員湯家驊認為不少立法會議員議政能力未達到公眾期望，例如只懂追捧中央言論，較少自己的看法，對要審議的法例不是很熟悉，不積極參與等，以及部分議員涉公務訪問風波。

一方面就是覺得很多議員發言只是為了追捧中央的言論，比較少有自己的看法，第二就是在審議法例工作上表現得不太熟悉或不太積極參與，令到市民對於通過的法例是否有一個很全面和審慎的審查是有些負面的態度。 民主思路召集人湯家驊

3月12日，民主思路發布新一輪「一國兩制」指數調查，湯家驊透露民主思路有成員有意參與年底的立法會選舉。（何夏怡攝）

民主思路成員有意參與年底立法會選舉

年底立法會換屆選舉在即，被問到應否減少議席甚至「大換血」，湯家驊說應該由政團做決定，希望有更多有能力的人參加選舉，並透露民主思路有意參選。

另外，受訪者對特區政府的滿意度為42.3%，雖然較立法會表現評分高逾一成，但較上輪跌2.1%。民主思路指，公眾對政府表現仍持觀望態度，對政策成效既有期待，又有疑慮。

3月12日，民主思路發布新一輪「一國兩制」指數調查，左為民主思路召集人湯家驒，右為民主思路聯席召集人潘學智。（何夏怡攝）

國際評價方面的評分，主要是經濟方面較好，例如「經濟開放」評分微升0.4%至9.39分，其下設的「金融穩定」指標升幅最大，達2.1%。評分下降的有「公民權利」和「民主發展」，分別跌0.6%、0.2%，現時評分為6.22、5.05。