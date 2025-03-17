議員質疑城大學生會選舉投票率低　副校長：真係做到嘢就會積極投

城市大學提出修例撤銷學生會會長任當然校董，改由本科生互選。立法會一個委員會今天（17日）審議修例草案時，曾任小學教師的民建聯選委界議員郭玲麗質疑城大學生會選舉投票率低，「點解公民責任會跌咗落嚟呢？政治是不能迴避」。城大回應說如果同學覺得候選人「真係做到嘢喎，就會更加積極去選佢哋」，校方希望提高學生的公民意識。



香港城市大學。（資料圖片）

3月17日，民建聯選委界立法會議員郭玲麗出席《2025年香港城市大學(修訂)條例草案》委員會會議。（立法會直播）

郭玲麗質疑城大學生會選舉投票率低

郭玲麗在《2025年香港城市大學(修訂)條例草案》委員會會議上，質疑城大學生會選舉投票率低，反之中學學生會選舉投票率更高，「上到大學點解投票率會咁低呢？點解公民意識、公民責任會跌咗落嚟呢？」

我哋喺呢度生存嘅時候，政治係不能迴避，而佢哋投票亦係公民責任。 民建聯選委界立法會議員郭玲麗

3月17日，城大首席及常務副校長李振聲出席《2025年香港城市大學(修訂)條例草案》委員會會議。（立法會直播）

同學覺得『咦，真係做到嘢喎』，就會更加積極去選佢哋。 城大首席及常務副校長李振聲

副校長：同學覺得「真係做到嘢」就會積極投

城大首席及常務副校長李振聲說，學生代表對校方而言是伙伴，希望可以合作，並在各方面提高學生的學習質量，包括公民意識，不過坦言「同學覺得『咦，真係做到嘢喎』，就會更加積極去選佢哋。」他說會設法提高學生的公民意識，學校有一個強制課程，要求所有學生都要修讀，並且要合格才可以畢業。

3月17日，經民聯選委界立法會議員陸瀚民出席《2025年香港城市大學(修訂)條例草案》委員會會議。（立法會直播）

陸瀚民關注城大會否要求學生當選校董後宣誓

會上，審議城市大學提出修例撤銷學生會會長任當然校董，改由本科生互選。有議員關注會否要求學生當選後宣誓。

將一啲愛國愛港愛校嘅代表，根據條例透過互選，進入校董會係重要嘅。佢哋當選後會唔會有宣誓安排？ 經民聯選委界立法會議員陸瀚民

城大：目前校董會成員均不用宣誓

城大指目前校董會成員均不用宣誓，校董會主席魏名成說一直建議所有候選人在提交提名時確認同意遵守法律，包括維護國家安全的法律，遵守城大守則、規則、規定。他說城大一直有組織各種活動，提高教職員、學生，包括校董會成員的國家安全意識以及遵守法律的義務。