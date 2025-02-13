城大修例取消學生會長當然任校董　改學生互選　校方：更重代表性

城大擬修例撤掉學生會會長任當然校董，改由本科生互選，昨日（12日）在立法會首讀條例草案。城大學生會早前發聲明稱，此舉無疑剝奪學生自治者身份，城大首席及常務副校長李振聲今（13日）回應指，「我哋更着重學生代表性」，稱現時只有不足兩成本科生是學生會會員，其餘學生不能在學生會選舉中投票，因此認為改作學生互選更公平，「所有學生都有得選」，並稱歡迎學生會參與學生互選。



他又說，目前雖未有定案，但有機會審查當選學生校董的背景，包括是否有案底，再由校董會決定是否委任。



城大擬修例撤掉學生會會長任當然校董，改由本科生互選，昨日（12日）在立法會首讀條例草案。（資料圖片）

學生會反對：剝奪學生自治者身份 無諮詢全體本科生

立法會昨日（12日）首讀《2025年香港城市大學（修訂）條例草案》，擬將學生會會長擔任的當然校董，改由本科生互選產生本科生校董。城大學生會早前發聲明，認為由校方統籌選舉並加以委任，無疑是剝奪學生自治者身份，並批評校方未有諮詢全體本科生。

首席及常務副校長：不足兩成本科生是學生會會員

城大首席及常務副校長李振聲今（13日）在傳媒春茗回應，他指現時只有不足兩成本科生是學生會會員，現時學生會署理會長並非按會章正式選出，質疑其認受性，「我哋更着重學生代表性。」他認為若改作學生互選會更公平，「所有學生都有得選」，並稱歡迎學生會參與學生互選。

▼2022年2月城大學生會被校方收回會址▼



由校董會決定是否委任當選學生校董

2022年城大學生會被校方收回會址，被問到會否協助學生會建立認受性，例如重新提供會址，李振聲李未有正面回應，稱會與學生會更多溝通，尋求方法，讓他們能提供更多學生服務。

他又說，目前雖未有定案，但有機會審查當選學生校董的背景，包括是否有案底，再由校董會決定是否委任，但他相信當選學生有案底的可能不大。

至於為何沒有就修例諮詢全體學生，李表示「問晒也未必回覆」，因此只諮詢學生代表，包括宿生代表、班代表等。