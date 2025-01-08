港鐵女攜狗乘車！放寵物箱仍惹大叔不滿　向職員投訴促即罰款惹議

除了陪同視障人士的導盲犬外，乘客不可攜帶寵物登上港鐵和專營巴士 。最近有網民就在社交平台分享，稱早前在港鐵看到1名女乘客使用寵物箱帶狗坐港鐵，小狗非常乖巧，車廂內的其他乘客也認為小狗很可愛，沒有反感。然而，列車駛至金鐘站時，樓主卻看到有中年男乘客向港鐵職員反映事件，且不停要求職員要對攜狗女子罰款，職員後來口頭提醒女子下次不要再帶寵物乘車，惟男乘客「仲一路追住港鐵職員一定要罰女仔錢」，讓樓主感到困惑，不明為何該男子要對女子窮追猛打。



樓主稱在港鐵上看到1名女乘客使用寵物箱帶狗坐港鐵，小狗非常乖，車廂內的其他乘客也認為小狗很可愛，沒有反感。（示意圖 / 資料圖片）

女子攜狗放寵物箱內搭港鐵

樓主在Threads上發文，表示早前乘搭港鐵，其間看到1名女子以寵物箱帶小狗乘車，「全車廂大家反應都（覺得狗狗）幾可愛，隻狗都好乖」，直至眾人在金鐘站下車，1名中年男乘客卻找來港鐵職員，不停要求職員要向帶狗乘車的女子罰錢。

樓主續指，估計該港鐵職員本來也看到女子攜帶寵物，「其實係好心扮睇唔到，畀個女仔過」，因此職員口頭提醒對方稱下不為例。詎料男乘客仍窮追猛打，繼續追着港鐵職員，表示一定要向攜狗女子罰錢，讓樓主感到困惑，「都唔明點解要咁， 真係有啲變態」。

直至眾人在金鐘站下車，1名中年男乘客卻找來港鐵職員，不停要求職員要向帶狗乘車的女子罰錢，「一路追住港鐵職員一定要罰女仔錢」。（示意圖 / 資料圖片）

網民各有正反意見

帖文隨即引來大批網民討論，有人批評相關男乘客太無情，認為雖有明文規定不能攜狗乘客，但假如小狗沒有影響其他人，而且一直在寵物箱內，根本毋需置對方於死地，「最憎啲正義X，又唔影響佢，係要搞人，又或者佢好唔鍾意狗」、「我都怕貓狗，但唔會chur 住個職員唔放」、「其實我唔明香港點解咁落後，入袋已經解決晒問題，去旅行好多城市都係交通工具甚至買衫商店都有狗」。

然而，部份網民就指「 你鍾意狗啫，佢係唔鍾意啊嘛，咁隻狗又真係其實唔上得車㗎嘛，咁其實佢又冇錯㗎喎」、「因為你係唔介意嗰個，而佢係介意嗰個」、「規矩就係規矩，你放生一個，咁對其他俾人罰過嘅公平咩」。

建議港鐵設置寵物友善車廂

另外，有人則建議港鐵可設置寵物友善的車廂等，「一路都唔明點解港鐵唔畀帶寵物，留1卡做Pet friendly咪得，怕寵物自然會入其他車廂」、「只要唔放出嚟又不會影響其他乘客，其實應該建議立例可以用寵物箱乘坐公共交通工具」。

除了陪同視障人士的導盲犬外，乘客不可攜帶寵物登上港鐵和專營巴士 。示意圖，非涉事寵物犬。（資料圖片）

港鐵禁乘客攜動物及禽畜

根據《香港鐵路附例》第28條，任何人不得將任何動物或其他禽畜帶進或帶上鐵路處所任何部分（陪同失明人的引路犬則不在此限）。任何人違反港鐵附例第28條，即屬犯罪，可被判罰款2,000元。