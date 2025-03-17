李兆基去世｜李家超哀悼：對推動香港經濟發展和繁榮穩定貢獻良多

恒基兆業地產有限公司創辦人李兆基今日（17日）黃昏逝世，享壽97歲。行政長官李家超晚上對李兆基辭世表示哀悼，形容對方「對推動香港的經濟發展和繁榮穩定貢獻良多」。李兆基於2007年獲頒授大紫荊勳章。



發展局局長甯漢豪形容李兆基是香港傑出的企業家，對推動香港的土地和房屋發展貢獻良多。房屋局局長何永賢感謝恒基地產積極支持政府推動過渡性房屋計劃，協助紓緩居住環境惡劣及有迫切住屋需要市民的壓力。



恒基兆業地產有限公司創辦人李兆基於3月17日黃昏逝世，享壽97歲。(恒基提供圖片）

恒基地產創辦人李兆基（中）育有兩子三女，李家傑（左）及李家誠（右）分別接掌恒基商業王國。（恒基提供圖片)

特首李家超：李兆基是備受尊敬的慈善家

特首李家超形容，李兆基是傑出的商界領袖和企業家，對推動香港的經濟發展和繁榮穩定貢獻良多；亦是備受尊敬的慈善家，在教育及社會服務方面表現卓越，包括多年來向多間香港和內地大學及高等教育院校慷慨捐款，熱心支持高等教育發展和培育人才。

李家超表示，李兆基創辦的李兆基基金及香港培華教育基金會致力促進教育的發展，尤其關懷華人社區的教育和研究發展。

李家超對李兆基的辭世表示哀悼，並向他的家人致以深切慰問。

特首李家超形容，李兆基是傑出的商界領袖和企業家，對推動香港的經濟發展和繁榮穩定貢獻良多。（資料圖片）

甯漢豪：李兆基對推動香港的土地和房屋發展貢獻良多

發展局局長甯漢豪、房屋局局長何永賢、教育局局長蔡若蓮和民政及青年事務局局長麥美娟對李兆基離世表示哀悼，向他的家人致以深切慰問。

甯漢豪形容李兆基是香港傑出的企業家，帶領恒基兆業地產集團致力建設香港，對推動香港的土地和房屋發展貢獻良多。「李博士不僅在商業領域取得卓越成就，更致力推動企業社會責任，積極投入公益事業。」

何永賢說，李兆基是傑出企業家，深得社會人士尊重，亦是備受尊敬的慈善家，感謝恒基地產積極支持政府推動過渡性房屋計劃，在市區和新界提供土地和短期空置單位，協助紓緩居住環境惡劣及有迫切住屋需要市民的壓力。

蔡若蓮表示，李兆基多年來熱心公益，並成立香港培華教育基金會以及李兆基基金，慷慨捐助香港及內地的多間大專院校及中小學，資助擴展校園、改善設施，又成立多個奬學金，令無數學生受惠。「李博士心繫家國，熱衷教育，作育英才，教育界感受至深。」她深信港人將會永遠懷念這位致力造福社會的慈善家。

麥美娟說感難過和惋惜，感謝李李兆基的重大貢獻。 她表示，李兆基對青年發展一直不遺餘力，特别是李兆基基金響應特區政府的青年宿舍計劃，向保良局捐贈元朗地皮，由政府全數資助興建的「保良局李兆基青年綠洲」，是目前青年宿舍計劃下最大規模的項目。