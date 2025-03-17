恒基創辦人李兆基今黃昏逝世　享年97歲　20歲帶千元隻身到港創業

恒基地產今晚（17日）沉痛宣布，被稱為「四叔」的恒基地產創辦人李兆基，於今日黃昏在家人陪伴下，安詳與世長辭，享壽97歲。李兆基為香港第二大富豪，更曾榮登亞洲首富。



「四叔」恒基地產創辦人李兆基3月17日安詳與世長辭，享壽97歲。(恒基提供圖片）

20歲時隻身到港創業 與郭得勝和馮景禧「三劍俠」創新鴻基地產

「四叔」李兆基籍貫廣東順德大良鎮，因在家中排名第四，所以被稱為「四叔」。他出生時家境就相當富裕，家族在故鄉經營黃金、匯兌和外幣買賣。1948年、他20歲時帶着父親給他的1,000港元本錢隻身來到香港創業。

他在30歲時與郭得勝和馮景禧，連同胡兆熾、黃少軒、戚宗煌、呂賢藻和郭錦濤合資創辦「永業企業公司」，經營房地產生意，其後在1963年，李、郭和馮三人另行創立新鴻基地產有限公司，及後人稱「三劍俠」。到1972年，三人成功將新鴻基地產上市，「三劍俠」決定分家。

1973年創立恒基 1996年成全球第四富豪

李兆基1973年創立恒基兆業地產有限公司，於1981年正式上市。1990年代香港地產狂潮，在1996年在福布斯富豪排名榜，李兆基的財富累積至127億美元，成為全球第四富豪，僅次於微軟比爾．蓋茲、著名投資者巴菲特及瑞士藥業巨擘保羅．扎赫爾 (Paul Sacher)。

李兆基大半生專注做地產，收購中華煤氣成為其得意之作。他一直擔任恆基兆業及中華煤氣的董事局主席，並且為新鴻基地產董事局副主席，直至退休。

李兆基身家在2015年有1,950億港元，排福布斯香港富豪榜第二位；2018年他旳身家增至2,566億港元，排名仍僅次於長和系的李嘉誠。2019年3月，李兆基在福布斯全球富豪排行榜名列第26位，資產達到281億美元。

「四叔」恒基地產創辦人李兆基（右）2007年7月1日獲時任特首曾蔭權（左）頒發大紫荊勳章。(恒基提供圖片）

李兆基2007年獲頒大紫荊勳章 向大學捐款億億聲

李兆基在商場獨當一面，在政界也是備受敬重。他在2007年7月1日獲頒大紫荊勳章，由時任特首曾蔭權為他戴上。

李兆基透過名下基金會，多年來捐款多達300億港元，在本港多間院校都有以他命名的建築物或學院。他在2005年7月捐贈3,300萬元予香港科技大學，2007年再捐4億元予科大發展新校園；他在2007年又捐5億元予香港大學，當中2.5億元用作校園發展，另外2.5億元用作成立李兆基獎學基金，到2018年再向港大捐1.5億元，成立智慧科學研究院；2013年捐贈1億港元予香港恒生大學。

「四叔」恒基地產創辦人李兆基對各間大學捐款不遺餘力。(恒基提供圖片）

此外，他在2009年向北京大學、清華大學各捐贈2億元人民幣，2011年向清華增加捐款1億元人民幣。

2008年四川汶川大地震，李兆基基金會及私人就捐贈5.6億港元。

「四叔」恒基地產創辦人李兆基是愛國愛港的商人。(恒基提供圖片）