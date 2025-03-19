李家超晤廣東省長王偉中傾大灣區發展　兩天內見三名廣東領導

行政長官李家超今天（19日）與率團訪港的廣東省省長王偉中會面，雙方就加強粵港合作和推動大灣區發展交流。李家超表示會繼續積極與廣東省政府保持緊密合作，提升大灣區作為經濟發展優勢區域的創新能力和帶動的作用，令粵港澳優勢互補和聯動發展；同時對接國家發展戰略，發揮一國兩制下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，深化國際交往合作。



今次是李家超兩天內會見的第三名廣東領導，會面共通點是交流大灣區發展。



3月19日，行政長官李家超（右）與廣東省省長王偉中（左）會面。（政府新聞處）

3月19日，行政長官李家超率官員與廣東省省長王偉中會面。（政府新聞處）

李家超在Facebook表示，特區政府重視融入國家發展大局的工作，形容現屆政府成立之初，已迅速成立「融入國家發展大局督導組」，由頂層推進和督導香港服務大灣區建設的各項工作。他說在中央的大力支持下，粵港同心同德，在推動金融、創新科技、物流、醫療等領域合作亦取得豐碩的成果。廣東省人民政府去年九月首次在香港發行離岸人民幣地方政府債券，除了進一步加強香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位，亦推動大灣區更好發揮高質量發展動力源作用。

3月19日，行政長官李家超（右）與江門市委書記陳岸明（左）會面。（政府新聞處）

兩天內見三名廣東領導 交流大灣區發展

今次是李家超兩天內會見的第三名廣東領導，今日較早時間他與江門市委書記陳岸明會面，就進一步深化港邑合作及推動大灣區高質量發展交流意見。他表示江門的先進製造產業正高速發展，而香港作為大灣區國際化城市，在一國兩制下擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，兩地合作空間廣闊。

3月18日，行政長官李家超（右）與東莞市委書記韋皓（左）會面。（政府新聞處）

昨天（18日）李家超亦與東莞市委書記韋皓會面，就推動粵港澳大灣區高質量發展交流。李家超稱正與東莞市政府推進「香港國際機場東莞空港中心」的永久空港中心發展，有信心提升兩地更高水平合作，為建設國際一流灣區作出更大貢獻。