與盧寵茂聯手推廣戒煙　何柱國：情願被刀斬一下、好過捱一周化療

曾經營煙草生意的前全國政協常委何柱國，早前確診肺癌戒煙。他近日與自己口中昔日「最唔鐘意的」醫務衞生局局長盧寵茂合作，聯手為一個宣傳戒煙的節目對談。何柱國被盧寵茂問到若能重新選擇，會否早點戒煙或不吸煙時，坦言若知道化療會如此辛苦，寧願：「被刀斬一下，都好過我捱一星期的化療」甚至願意捱斬多幾下。



盧寵茂（左）與何柱國（右）聯手推廣戒煙（無綫電視片段截圖）

何柱國曾向煙民形容盧寵茂如「無人機」

曾在電台訪問中稱：「我呢世人最唔鍾意一個人叫盧寵茂（醫務衛生局局長）」認為個人有吸煙的自由。但經歷今年患癌後，如今要：「感謝佢（盧）」的何柱國，與盧寵茂終於面對面。他們在吸煙與健康委員會的《齊建無煙香港》電視專題節目最後一集中，壓軸對談。盧寵茂指何的精神都很好。因患癌而曾接受化療和電療的何柱國回應稱，精神剛好一些，一般。

曾是煙草商的何柱國坦言，被盧寵茂逼得很辛苦，稱曾跟煙民說：「那個盧寵茂像無人機一樣，日日盯著你去哪裡，逃也逃不掉。」而盧回應稱，他只是想大家健康。

何柱國稱16歲已開始吸煙。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

相信社會風氣的改變有助推廣戒煙

吸煙近六十年的何柱國數個月因確診肺癌，需要做化療及電療。何柱國說：「不用戒，它已令人自動戒，因為你連飯都不想吃，它逼著你戒。過程是很痛苦，即是你不想生也可，不想死亦可。」

政府計劃進一步控煙，曾是煙草商的何柱國對如何推廣禁煙有何建言？他相信社會風氣，已可令更多人戒煙。他更回憶自己16歲開始吸煙的原因：「抽煙是一個形象、是「威水」的形象、是一個壞孩子的形象，嚇嚇人也好。」不過，他直言今日「風水輪流轉」，因為回家見到孫兒，小朋友也叫你不要食煙、不要食煙。

你由英雄都跌落「狗熊」，食一支煙都要走出門口避，就如做賊一樣，你啲平衡就會不同，對吧。 前全國政協常委何柱國

醫務衞生局長盧寵茂強調推動禁煙是為市民健康（梁鵬威攝）

當被盧寵茂問到若有機會再選擇，會否早點戒煙、甚至不吸煙時，何柱國回應稱若知道化療如此辛苦，不會吸煙。

我情願被刀斬一下，都好過我捱一星期的化療，不是一下，多砍幾下都無所謂。 前全國政協常委何柱國

盧寵茂最後則再次呼籲市民盡早戒煙，因為既有利健康，也可節省買煙的開支。