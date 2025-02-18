自爆患肺癌已康復　何柱國：呢世人最唔鍾意盧寵茂、如今要感謝佢

前全國政協常委、商人何柱國昨晚（17日）在一個電台節目中透露，幾個月前確診肺癌，在本港治療並已康復。他稱，過去朋友曾勸他減少吸煙，更稱：「我呢世人最唔鍾意一個人叫盧寵茂（醫務衛生局局長）」認為個人有吸煙的自由。但經歷今年患癌後，如今要：「感謝佢（盧）」。他現時亦已戒煙。



仍然關注時事的他又指，港澳辦主任夏寶龍早前會見部分司局長是要他們「破局」，但質疑官員們是否明白中央想法。



何柱國透露自己一度確診肺癌（資料圖片 / 盧翊銘攝）

何柱國稱如今要感謝盧寵茂（梁鵬威攝）

何柱國在昨晚商台一個深夜節目《光明頂》中自揭：「生CANCER」，患上肺癌，但經諮詢美國的醫生，對方建議他留港治理，其後他到養和醫院治療，現在已康復。

香港醫療係好，（我）勸朋友吃煙要減少，（因為）化療很辛苦。我呢一世人最唔鍾意盧寵茂，我係人，我食煙都有自由啩，死唔死係我嘅事，後來諗返，都要感謝佢，（雖然）唔會死，但過程係好辛苦。 前全國政協常委何柱國

他又稱，平衡過後：「我都係減咗佢唔食，我叫我啲朋友如食緊煙仔呢，減咗佢，因為過程好辛苦，死唔去仲辛苦呀！ 」

何柱國又指，本港無論公立或私家的醫療水平很好、香港教育水平也很好，希望特首、財政司司長把醫療當產業去發展。

夏寶龍（中）日前到河套區調研，政務司司長陳國基（右）、財政司司長陳茂波和創新科技及工業局局長孫東（左）也有陪同（港澳辦網頁）

質疑政府官員是否明白中央想法 倡停賣地三年

雖然已非全國政協常委，但何柱國仍十分關注時事，他指港澳辦主任夏寶龍早前在前海會見部分港府司局長，是要他們「破局」，但他質疑官員是否明白。

而家夏寶龍講俾你聽，你都無捉到重心，破局啊，叫你搞經濟啦，唔好聽咗之後當做發春夢啊嘛。 前全國政協常委何柱國

夏寶龍叫你地破局，到底學到乜？點樣破局？搵一個新的行業，我哋今日地產咁慘，停止賣地三年，所有的嘢都係supply （供應）同demand（需求），有人問我點解佢哋想不到，唔係想不到，驚嘛。 前全國政協常委何柱國

他又稱，三年前已經講過；「零售係唔得」，今日證明他是對的，要靠新行業包括醫療、教育發展。教育要做好吸收外來學生，讓整個家庭來港，但政府官員不懂做。他曾向財攻司司長陳茂波反映：「做乜分兩次撤辣，間隔六個月，咁購買力已經唔見咗六個月，而且經濟情況已經凋謝得快咗。」

他又指，現在香港有幾萬個單位未賣出，未消化：「地產商頂唔順，財政好大鑊，比赤字仲大鑊，銀行頂唔順。」他以恆大為例：「咁咪頂唔住囖。今年大陸出來救地產，個個都唔鍾意，但都背上風險（都要救）。」

質疑明日大嶼可行性

他指，現在香港財政已經赤字，仲賣地做乜？又減（福利），又明日大嶼，為香港想下，唔可以每年赤字，最多仲可以借幾多，點樣借？香港唔係美國的一個城市，美國有石油資源，香港得人，香港唔可以話舉債，舉得幾多年？

這中國人工智能（AI）公司深度求索（DeepSeek）引起全球關注（Reuters）

他形容中國國運好好，中國10年內發展電動車，已跑贏外國汽車產業，又指現在又有科技「什麼Deep V（DeepSeek）」，領先世界，指中國有人才。