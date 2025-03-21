謝展寰晤國家農業部　商善用本港擴大內地優質漁農產品走向全球

環境及生態局局長謝展寰今日（21日）結束北京訪問行程，傍晚返港。他今日下午拜訪國家農業農村部，與副部長張興旺會面，就善用香港背靠祖國、面向國際的優勢，發展國際食品樞紐的潛力，擴大內地優質漁農產品走向全球市場交流意見。



環境及生態局局長謝展寰（右二）、環境及生態局常任秘書長（食物）楊碧筠（右一）及漁農自然護理署署長黎堅明（右三）與國家農業農村部副部長張興旺（左二）會面。（政府新聞處）

謝展寰下午拜訪國家農業農村部，與國家農業農村部副部長張興旺會面，介紹特區政府《漁農業可持續發展藍圖》下各項措施，促進漁農業界的現代化，逐步邁向升級轉型，為香港市民提供更多新鮮、優質和安全的本地漁農產品，並強化香港的糧食安全。

環境及生態局局長謝展寰（左）與國家農業農村部副部長張興旺（右）會面（政府新聞處）

雙方亦就善用香港背靠祖國、面向國際的優勢，發展國際食品樞紐的潛力，擴大內地優質漁農產品走向全球市場交流意見。雙方又在增殖放流方面的最新發展，及多層式禽畜養殖方面的技術與實踐經驗展開交流。謝展寰指出香港是一個高度發展城市，土地資源珍貴，發展漁農業面臨很多挑戰。國家在農業科技的發展、研究和應用有深厚基礎，雙方同意可以進一步建立機制加強合作、技術交流和人才培訓。

環境及生態局局長謝展寰（右三）及氣候變化專員李學賢（右二）與中國生物多樣性保護與綠色發展基金會的代表會面。（政府新聞處）

另外，謝展寰早上與中國生物多樣性保護與綠色發展基金會的代表會面，就綠色發展、海洋治理、生物多樣性等議題交流意見。他指出，香港擁有豐富的海洋自然資產和生物多樣性，未來更會進一步與粵港澳大灣區各城市合作，強化環境保護和生態保育，共同建構美麗灣區。他亦邀請基金會更多參與香港的保育工作和環境教育，一同推動綠色可持續發展。