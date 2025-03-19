謝展寰下午啟程訪京　與海關總署商保障供港食物及加強食品貿易

環境及生態局局長謝展寰今日（19日）下午啓程前赴北京，並於周五（21日）返港。他訪京期間將拜訪國家海關總署，就保障供港食物供應、便利香港製造食品輸入內地的通關安排，及加強食品貿易方面的合作等議題進行交流。他亦會拜訪國家農業農村部，就漁農業可持續發展、增殖放流、多層式禽畜養殖場及遠洋捕魚等方面與有關官員會面，以加強交流和合作。



環境及生態局局長謝展寰下午啟程訪京

會與國家生態環境部就應對氣候變化作交流

此外，謝展寰將會與國家生態環境部及「一帶一路」綠色發展國際聯盟就有關應對氣候變化的議題進行交流，並和中國生物多樣性保護與綠色發展基金會，及碳中和產業發展創新專委會的代表就綠色發展、海洋治理、碳市場等議題交流意見。

國家生態環境部部長黃潤秋稱正研究協助香港處理垃圾問題（國家生態環境部網頁）

環境生態部長兩會期間曾透露正研究協助香港處理垃圾問題

而月初當兩會舉行期間，國家生態環境部部長黃潤秋接受本港商台訪問時表示，正研究協助香港處理垃圾問題，包括將部分垃圾運往大灣區內地城市集中處理。黃潤秋當時又被問到有關特區政府去年暫緩推動垃圾徵費一事，他回應稱不了解政策細節，但表示同意本港的環保政策有改善的空間。環境及生態局回應指，已與廣東省生態環境廳通過成立「無廢灣區」建設專題小組，透過優勢互補加強推動粵港澳大灣區可回收物料的區域性循環利用，共同發展循環經濟。

環境及生態局常任秘書長（食物）楊碧筠、漁農自然護理署署長黎堅明、氣候變化專員李學賢、食物安全專員黃宏醫生，以及來自環境及生態局、漁農自然護理署和環境保護署的人員亦會隨行。