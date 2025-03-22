植樹日｜李家超引述習近平講話　承諾致力凝聚力量推動綠化與環保

行政長官李家超今日（22日）早上到元朗大棠參與植樹活動，致辭時提到國家主席習近平在首個全國生態日作出重要指示，強調生態文明建設是關係中華民族永續發展的根本大計，是關係民生福祉的重大社會問題。特區政府一直帶領香港積極對接國家戰略，保持特區長期繁榮穩定。面對氣候變化的挑戰，香港肩負作為國際大都會的承擔，致力凝聚社會力量，推動綠化和環保措施。



行政長官李家超（右三）今日（三月二十二日）出席香港植樹日2025。（政府新聞處）

李家超出席植樹日，指面對氣候變化的挑戰，香港肩負作為國際大都會的承擔，致力凝聚社會力量，推動綠化和環保措施。（政府新聞處）

他說，政府已經公布可持續金融行動計劃，訂立銀行業邁向淨零排放的目標，亦已推出香港可持續披露路線圖。他強調政府支持本地綠色科技發展，加速生產綠色轉型，為企業提供綠色科技的示範基地，助力開拓新市場，而香港亦大力開拓生態旅遊，發掘更多郊外和海外旅遊路線，為旅遊業釋放更多綠色潛能。

他又指，植樹日活動的宗旨是「樹木樹人」。植樹容易，但要把環保及護林變成生活的一部分，是一項深耕細作的工作。他期望每一年的植樹日，會見到更多市民參與其中，一同響應和傳播環保意識，帶領香港的綠色步伐向前邁進。

（前排左五起）中銀（香港）副總裁兼風險總監徐海峰、解放軍駐港部隊副司令員譚志偉少將、羣力資源中心會長戴德豐博士、特首李家超、中聯辦副主任尹宗華、中央駐港維護國家安全公署聯絡局副局長謝志祥和綠的歡欣主席朱鼎健博士參與香港植樹日2025（政府新聞處）

約2000人參與植樹日活動 包括200名駐港解放軍官兵

今日的植樹活動有約2000人參與，除了李家超外，參與的還包括200名解放軍駐港部隊官兵。中聯辦副主任尹宗華、房屋局長何永賢、教育局長蔡若蓮，及民政及青年事務局長麥美娟。 參加者將種植5000棵本地原生樹苗，包括米碎花、石斑木等品種。

左起）中銀（香港）副總裁兼風險總監徐海峰、解放軍駐港部隊副司令員譚志偉少將、羣力資源中心會長戴德豐博士、特首李家超、中聯辦副主任尹宗華、中央駐港維護國家安全公署聯絡局副局長謝志祥和綠的歡欣主席朱鼎健博士，主持植樹日活動（政府新聞處）

植樹日籌備委員會主席戴德豐表示，氣候變化是全球面臨的共同挑戰，而環保減碳是緩解氣候變化的重要一環，期望活動讓市民以實際行動保護樹林，宣揚環保低碳訊息，為本港可持續發展出一分力。