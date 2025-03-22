植樹日｜李家超引述習近平講話 承諾致力凝聚力量推動綠化與環保
撰文：文維廣
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行政長官李家超今日（22日）早上到元朗大棠參與植樹活動，致辭時提到國家主席習近平在首個全國生態日作出重要指示，強調生態文明建設是關係中華民族永續發展的根本大計，是關係民生福祉的重大社會問題。特區政府一直帶領香港積極對接國家戰略，保持特區長期繁榮穩定。面對氣候變化的挑戰，香港肩負作為國際大都會的承擔，致力凝聚社會力量，推動綠化和環保措施。
他說，政府已經公布可持續金融行動計劃，訂立銀行業邁向淨零排放的目標，亦已推出香港可持續披露路線圖。他強調政府支持本地綠色科技發展，加速生產綠色轉型，為企業提供綠色科技的示範基地，助力開拓新市場，而香港亦大力開拓生態旅遊，發掘更多郊外和海外旅遊路線，為旅遊業釋放更多綠色潛能。
他又指，植樹日活動的宗旨是「樹木樹人」。植樹容易，但要把環保及護林變成生活的一部分，是一項深耕細作的工作。他期望每一年的植樹日，會見到更多市民參與其中，一同響應和傳播環保意識，帶領香港的綠色步伐向前邁進。
約2000人參與植樹日活動 包括200名駐港解放軍官兵
今日的植樹活動有約2000人參與，除了李家超外，參與的還包括200名解放軍駐港部隊官兵。中聯辦副主任尹宗華、房屋局長何永賢、教育局長蔡若蓮，及民政及青年事務局長麥美娟。 參加者將種植5000棵本地原生樹苗，包括米碎花、石斑木等品種。
植樹日籌備委員會主席戴德豐表示，氣候變化是全球面臨的共同挑戰，而環保減碳是緩解氣候變化的重要一環，期望活動讓市民以實際行動保護樹林，宣揚環保低碳訊息，為本港可持續發展出一分力。