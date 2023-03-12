植樹節｜《2022年中國國土綠化狀況公報》發布　共造林383萬公頃

《央視新聞》報道，今日（12日）是第45個植樹節，中國綠化委員會辦公室正式發布《2022年中國國土綠化狀況公報》，2022年全國完成造林383萬公頃。



《公報》顯示，2022年全國完成造林383萬公頃，種草改良321.4萬公頃，治理沙化石漠化土地184.73萬公頃，植樹造林持續推進。截至目前，全國森林覆蓋率達24.02%，森林蓄積量達194.93億立方米，連續30多年保持森林面積、蓄積「雙增長」。

國家林草局生態保護修復司一級巡視員吳秀麗表示：「10年來，水土流失面積減少2123萬公頃，沙化土地面積已由上世紀末年均擴展34.36萬公頃轉為年均減少19.8萬公頃，石漠化土地面積年均減少38.6萬公頃。」

（圖 / VCG）

報道稱，此外通過建設國家森林城市、國家園林城市等方式，城市人均公園綠地面積由2011年的11.8平方米提高到2021年的14.78平方米，村莊綠化覆蓋率達到32.01%，城鄉人居環境持續改善。同時，林草產業長足發展，全國林業產業年總產值穩定在8萬億元（人民幣，下同）以上，形成經濟林、生態旅遊等四個年產值超萬億元的支柱產業。

公報顯示，2022年，中國石油發起「我為碳中和種棵樹」公益活動，完成義務植樹423萬株，新建綠地1370公頃。 中國石化深入開展綠色企業行動，完成義務植樹194萬株，新建綠地186.9公頃。 中國郵政開展綠色郵政建設行動，完成義務植樹21萬株。

公報稱，2022年全年完成的383萬公頃造林中，人工造林120萬公頃，飛播造林17萬公頃，封山育林104萬公頃，退化林修復142萬公頃。 山西、甘肅、內蒙古、湖南、廣東、廣西、江西等7個省份人工造林超過6.67萬公頃。

同時，2022年全年完成種草改良321.4萬公頃，人工種草120.4萬公頃，草原改良201萬公頃。 內蒙古、甘肅、青海、西藏等4個省份人工種草超過6.67萬公頃。