李家超晤飛機零件裝拆及回收龍頭公司　承諾全力協助業務落地本港

全球飛機零件裝拆及回收龍頭之一、 法國領先航空服務公司Elior Group SA日前與機管局簽署合作備忘錄，擴展香港業務並在港設立亞洲總部。行政長官李家超今日（24日）下午與該公司主席兼行政總裁Daniel Derichebourg等會面，李家超稱香港將致力成為亞洲首個飛機部件處理及交易中心，承諾政府會提供一站式服務全力支持和協助相關業務落地。



行政長官李家超與公司主席兼行政總裁Daniel Derichebourg等會面（李家超FB）

會面中，李家超對該公司在港擴展業務表示歡迎，認為有助將香港國際航空樞紐地位提升至新高度。他又表示，很開心Elior Group SA選擇了香港。

日後可為鄰近地區飛機提供符合國際標準零件及拆卸等服務

Elior Group SA計劃在香港設立的業務，日後可為鄰近地區飛機提供符合國際標準的零件及拆卸、維修、換新、交易等服務，提升飛機維修效率。李家超指，有助讓全球飛機繼續安全地翱翔天際，而今次合作還帶來諸多好處，Elior Group SA會與本地機構合辦技能培訓課程，培育本地人才、促進就業，而保險業界亦可推出新產品。

來自法國的Elior Group SA與香港機管局簽署合作備忘錄，擴展亞洲業務。財政司司長陳茂波（中）、Elior Group SA主席兼行政總裁Daniel Derichebourg（右三）、運物局局長陳美寶（左三）、立會議員林健鋒（右二）、商經局局長丘應樺（左二）、機管局署理行政總裁張李佳蕙（右一）（政府新聞處）

Elior Group SA上周五（21日）宣布有意拓展香港業務，並與香港機場管理局簽署了合作備忘錄，探討在港提供飛機拆解、部件回收、人才培訓等專業服務，推動香港發展成為亞洲首個飛機部件處理及交易中心。