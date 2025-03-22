法國Elior Group來港設亞洲總部　開拓飛機拆解及回收業務

最新一份《財政預算案》中，政府提出將香港打造成亞洲首個飛機部件處理及交易中心，機場管理局（機管局）與法國航空服務公司Elior Group SA於上月底簽署了合作備忘錄（MOU），雙方將在香港提供一系列專業服務，包括飛機拆解、部件回收及人才培訓等，進一步推動香港在航空業領域的發展。



商界立法會議員林健鋒昨﹙21日﹚出席Elior Group SA發布活動中表示，交易為本港今年的首宗佳作，相信陸續會有投資者在香港「落地生根」。Elior Group SA主席兼行政總裁Daniel Derichebourg則指出，香港具有優越的地理位置、辦事高效率和高質素的服務，促使公司選擇將亞洲總部設立於香港。



航空零部件回收的未來商機

Elior Group SA 亞洲行政總裁張羿表示，是次合作不僅有助於香港提升競爭力，也將為本地帶來新的就業機會和經濟增長點。她強調，飛機拆解及部件回收行業擁有廣闊的市場前景，尤其是隨著全球對飛機零部件需求的增長，二手飛機零件的價值逐漸上升。她解釋，訂造一架新飛機至少需要三年的時間，因此航空公司經常需要維修或翻新舊飛機。舊飛機除了可以回收零件外，其外殼也可進行金屬回收，這進一步提升了產業的可持續發展潛力。

除了商業前景，張羿還指出，這項新專業領域將為年輕人提供更多的事業發展機會。她透露，Elior Group計劃與本地航空學院合作，開設飛機部件處理相關的專業課程，培養具備認證資格的人才。該課程將首先向本港市民開放，隨後會擴展至大灣區及東南亞地區。課程的學制大約為6個月，初期會從法國派遣專家來港授課。

Elior Group SA 亞洲行政總裁張羿（右一）指出是次合作不僅有助於香港提升競爭力，亦將為年輕人提供更多的事業發展機會。（Elior Group SA）

當被問及該計劃的投資金額時，張羿表示，具體金額將根據實際需求進行調整，目前仍處於評估階段，尚未有具體數字。