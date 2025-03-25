李嘉誠賣碼頭｜《南華早報》揭長和請「槍手」　撰文淡化美資角色

長和集團決定出售包括巴拿馬運河在內的港口業務引起巨大爭議，《南華早報》周二（3月25日）引述香港地產精英總會主席陳志寶稱，他曾應一名長和內部人士邀約發表署名文章為交易辯護，強調當中最關鍵角色是掌控全球最大航運公司MSC的意大利阿龐特（Aponte）家族，而非美國投資基金貝萊德。



陳志寶是地產代理公司東主， 3月12日，他在網站BossMind發表署名文章為長和賣港口「解畫」，指這宗交易對長和來說是「一舉多得」，而買家雖然是以貝萊德牽頭的財團，但「當中最關鍵角色其實MSC航運集團總裁Diego Aponte，其家族與長和系李家份屬世交」。文章又稱，「長和仍保留了內地及香港的港口資產，包括深圳鹽田港及香港國際貨櫃碼頭，是看重本港及內地航運前景」。

地產代理稱獲提供材料披露「關鍵角色是意大利人」

陳志寶向《南華早報》透露，他獲提供材料以撰寫這篇文章。報道指，據了解該文「意圖是表明美國人並不是此次交易的關鍵角色，意大利人才是」。陳志寶拒絕透露是長和哪位「行政人員」向他提供材料。

《南華早報》引述地產代理商陳志寶稱，曾獲長和內部人士提供材料撰寫文章，為長和賣港口交易辯護。

陳志寶於3月12日發表文章，指長和港口接手營運者是意大利家族，而非美國公司。

今年3月4日全國「兩會」召開前夕，長和突然宣布以230億美元向貝萊德牽頭的財團出售海外港口資產，包括分別位於巴拿馬運河東西兩端的兩個重要港口。陳志寶的文章是從「在商言商」解釋今次交易的典型言論，但這次交易涉及分佈於全球關鍵地帶、具有重要戰略意義的資產。鑑於美國總統特朗普一再指控中國控制巴拿馬運河，揚言美國要「奪回」，這宗交易從一開始就帶有濃厚的地緣政治色彩。尤其是中美已進入全方位戰略對抗，若令美國取得重要的戰略資產，確實會令中國處於非常不利的位置。

3月13日起，港澳辦接連轉載《大公報》多篇評論文章，內容直指長和推動這宗交易「是沒有腰骨的跪低」、「是唯利是圖、見利忘義，漠視國家利益、民族大義，背叛和出賣全體中國人」，敦促長和「在大事大節大義前應當三思，好好想想自己要站在什麼立場、站在哪一邊」。