洪雯：短期租約廣泛存在或因欠長遠規劃　甯漢豪不認同但允檢視

選委界立法會議員洪雯今日（26日）在立法會會議質詢政府短期租約的批地政策，指短期租約廣泛存在，很多因為土地缺乏長遠規劃，促請政府檢討產業用地使用情況。發展局局長甯漢豪回應指，短期租約固定租期通常不超過7年，但可作檢視令短期租約安排更具彈性，會與行業及其他部門溝通。



甯漢豪指政府的土地短期租約以七年為主（鄭子峰攝）

洪雯指，有約4成短期租約租户經多次續租，已租用有關土地逾20年，最長更達55‍年，詢問政府會否理順目前的短期租約政策，減少不斷為現有土地重新招標或不停按季續租的情況。

短期租約有5800份 涉及3000公頃土地

甯漢豪表示，截至2025年2月，地政總署共有5800份短期租約、涉及3000公頃土地，其中民生相關租約6成包括停車場等，商業用地佔4成包括商業及工場。如固定租期屆滿，未來幾年如沒有長遠發展，一般會採取重新招標以維持良性競爭。此外，甯漢豪表示有1600宗租約超過10年，大部分是公共工程影響業務的租約，例如船廠及商鋪和工場，例如巴士車廠等。

有議員質疑短期土地租約廣泛存是反映政府缺長遠土地規劃（鄭子峰攝）

甯漢豪：短期租約不代表欠長遠規劃土地

洪雯表示，有企業本在短期租約上設有3萬平方米用地的工場，但如及後沒有成功續租就需要拆卸，認為欠缺長期穩定的土地租約，會令企業不夠膽投入及創新。她續稱，短期租約廣泛存在，因為很多土地缺乏長遠規劃，穩定長期用地，政府要檢討產業用地情況。

甯漢豪回應稱，有很多短缺租約並不代表欠缺長期規劃的土地，同時有部分產業未必想要長年期租約。不過，她表示議員帶出的意見，是彈性處理短期租約，政府願意檢討。

有議員關注政府土地的短期租約政策（資料圖片）

易志明倡短期租約年期有選項

自由黨航運交通界立法會議員易志明表示，政府表示有空間檢討租約，業界表示歡迎，但希望多一些選項，譬如短期租約有不同年期的選項，以及希望租金調整可以按通脹或其他指數上升，讓租客有確定性的租金調整機制。

甯漢豪表示，明白要簡化調整租金安排，希望有標準方式調整，會參考議員提出設可能性指標，又稱很多地方應有標準化的設定。