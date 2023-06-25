閒置官地短期租約4年批5億資助支援活化　發展局：適時檢討運作

政府設有「可供短期使用的政府用地」計劃，讓非政府機構或社會企業，申請租用空置校舍、可供使用的臨時空置政府用地，作為社區、團體或非牟利用途。發展局局長甯漢豪今日（25日）發表網誌，指局方於2019年推出10億元資助，支援獲批機構展開基本復修工程。

發展局助理秘書長（規劃）張文欣表示，至今共有25個項目獲得資助，批出資助額合共約5.12億元，當中有7個已投入運作，包括將鰂魚涌海濱一幅政府用地，活化為社區休憩空間 「舍區」；元朗一間空置校舍則化身為少數族裔社區服務中心。另有7個項目已開展建築工程，包括由荃灣空置校舍改造而成的攝影文化中心，預計今年至明年陸續完工。

發展局表示，希望未來與更多非政府機構合作，廣納民間智慧，善用土地資源。局方又提到，會按累積的經驗，適時檢討資助計劃的運作，令更多非政府機構受惠。



鰂魚涌海濱一幅政府用地近日已發展為社區空間 「舍區」，發展局局長甯漢豪（左三）早前出席開幕儀式。（發展局局長網誌圖片）

張文欣指，25個獲資助的項目涵蓋社區服務、公眾康樂空間、藝術文化推廣、體育訓練活動、社區農圃、動物領養、導盲犬訓練等範疇，當中有7個項目已經完成並投入運作。另有7個項目已開展建築工程，預計將在今年至明年陸續完工；餘下的項目在詳細設計及土地勘測階段。

她提到，鰂魚涌海濱一幅政府用地近日已發展為社區空間 「舍區」，是7個已投入運作項目之一。她引述聖雅各福群會總幹事李玉芝指，該區居民一直希望有更多綠化休憩空間，而這幅用地鄰近住宅與商業區，正好為居民及在附近工作的人士，提供一個鬧市中的｢綠洲｣，既可讓他們進行休閒活動，亦可租借場地舉辦不同節目。

鰂魚涌海濱旁的「舍區」為該區的居民及工作人士提供一個鬧市中的｢綠洲｣，既可讓他們進行休閒活動，亦可租借場地舉辦不同節目。（發展局局長網誌圖片）

錦田政府用地化身流浪動物收容中心

另一個項目是位於元朗錦田的一幅政府用地，獲批租用為流浪動物收容中心的創辦人謝婉儀表示，在獲批用地前，他們在錦田租用的場地，每月租金高達4萬多元，如今獲批短期租約用地和資助，大大減輕他們興建中心的經濟壓力。

位於元朗的流浪動物收容中心有較大的活動空間，並設有空調和足夠的排水系統，令狗隻有一個較舒適的居住環境。（發展局局長網誌圖片）

該中心同時協助接收受新界東北發展計劃影響的動物，相比一般動物收容所，中心有較大的活動空間，並設有空調和足夠的排水系統，令狗隻有一個較舒適的居住環境。另外，建築物使用了隔音設備，減低對四周環境的影響。

另一獲資助的項目是利用空置校舍，協助少數族裔融入社區的穆罕迪光亞伊斯蘭聯會，董事Nadeem Hussain表示，以往一直利用元朗一間中心提供服務。為提供更好的服務予社區，他們與不同的非政府機構合辦活動，包括宗教、文化、課外活動等。由於服務需求愈來愈多，他們遂向政府申請租用元朗一間舊校舍和相關資助，期間遇到不少技術問題，例如不了解文件及申請程序，但是在發展局和地政總署的協助下，問題迎刃而解。現時中心已落成啟用，協助少數族裔融入社區。

利用元朗舊校舍建成的少數族裔社區服務中心於上月落成啟用，協助少數族裔融入社區。（發展局局長網誌圖片）

荃灣空置校舍將成為攝影文化中心

至於現正施工的荃灣前川龍公立貫文學校，預料今年年底會化身為攝影文化中心。獲批租用該校舍的香港攝影文化協會董事張諾文表示，協會自2018年開始舉辦「衛星展覽｣，與不同場地合作，把攝影文化帶到公共空間。然而協會一直希望有固定及可自由使用的空間，推動與地方文化結合的攝影發展，而獲批租用空置校舍及資助正可推進他們的目標。

前川龍公立貫文學校現正進行改建工程，預料今年年底完成。（發展局局長網誌圖片）

項目建築師洪彬芬表示，校舍位於新界鄉郊地區，原本的基建設施如渠務、水務、電力供應等均需要重新安裝，才能合乎現行法例和應付攝影文化中心的運作，故他們需要聯絡不少政府部門，幸好得到發展局的統籌，令其顧問團隊更有效率地解決有關問題。