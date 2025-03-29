勞顧會補選｜得票95%海員工會楊開強：要保障本地優先就業權

勞工顧問委員會僱員代表有一個席位因獲選的僱員代表辭任而出缺，今日（29日）舉行補選，投票率為95.5%，799人出席投票。香港海員工會副主席楊開强得760票，勝出補選，任期至2026年12月31日。被問及當選後注重甚麼工作？楊開强表示，會按照參選政綱推動，包括要推動培訓、維護勞工權益，亦表示反對「一刀切」輸入外勞，認為要保障本地優先就業權。



至於另外兩名候選人，香港保安從業員聯盟主席莊育成得14票，政府學校教師協會主席楊偉良得23票。



高票當選勞顧會成員的楊開強稱要保障本地優先就業（馮子健攝）

勞工處長陳穎韶（左）與當選的楊開強（右）（馮子健攝）

李兆彬突然辭去職務 衍生本次補選

勞顧會僱員代表選舉在去年12月舉行，當時10名候選人爭5席，而首次當選的工聯會屬會、香港文職及專業人員總會的副會長李兆彬成第二高得票當選人。不過，當勞工處公布委任勞工顧問委員會委員名單時，卻沒有了李兆彬名字。據了解他以「私人理由」辭任。

為選出一名僱員代表填補該空缺，勞工處今日舉行補選，早上十時開始投票，下午五時結束。今次補選共接獲三個根據《職工會條例》登記的僱員工會的候選人有效提名。分別是香港海員工會副主席楊開强、香港保安從業員聯盟主席莊育成、政府學校教師協會主席楊偉良。是次選舉共有837個登記成為選舉單位的僱員工會委任獲授權代表在選舉中投票。

勞顧會是一個高層次和具代表性的三方諮詢組織，委員由勞工及福利局局長行使行政長官授予的權力委任，負責就勞工事宜，包括法例及國際勞工組織的公約和建議書，向勞工處處長提供意見。