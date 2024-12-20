勞顧會｜第二高票當選李兆彬未上任已辭任　勞工處稍後安排補選

勞工顧問委員會僱員代表選舉上月16日舉行，10名候選人爭5席，結果4人「冧莊」，而工聯會屬會、香港文職及專業人員總會的副會長李兆彬首次當選，更以701票成第二高得票當選人。不過，勞工處今日（20日）公布委任勞工顧問委員會委員時透露，由於一位獲選的僱員代表辭任勞顧會的職務，該席位將於勞顧會僱員代表補選後作出委任，補選的詳情稍後公布。

勞工處未有列明辭任代表名字，但在僱員代表委任方面，勞工處宣布委任譚金蓮、林偉江、賴美珠及勵娜為委員，名單中沒有了李兆彬名字。據了解，李兆彬以「私人理由」辭任。



工聯會屬會、香港文職及專業人員總會的副會長李兆彬（左二）在11月16日舉行的勞工顧問委員會僱員代表選舉，以701票成第二高得票當選人。（資料圖片/歐嘉樂攝）

政府今日宣布委任新一屆勞工顧問委員會（勞顧會）十一位委員，任期由二○二五年一月一日起，為期兩年。

獲委任的五位由主要僱主商會提名僱主代表包括：

．何世柱（代表香港中華總商會）

．麥建華（代表香港僱主聯合會）

．施榮懷（代表香港中華廠商聯合會）

．于健安（代表香港總商會）

．陳偉聰（代表香港工業總會）



四位由已登記的僱員工會選出的僱員代表包括：

．譚金蓮

．林偉江

．賴美珠

．勵娜



以個人身分獲委任為勞顧會僱主代表和僱員代表包括：

．關百豪

．黃硯灝



僱員代表名單中，沒有了上月16日以701票成第二高得票當選人的李兆彬。勞工處在宣布委任的新聞稿文末指，由於一位獲選的僱員代表辭任勞顧會的職務，該席位將於勞顧會僱員代表補選後作出委任，補選的詳情稍後公布。

李兆彬辭任後獲委任的新一屆委員皆為現任委員

李兆彬辭任後，獲委任的新一屆委員皆為現任委員。勞工及福利局局長孫玉菡和身兼勞顧會主席的勞工處處長陳穎韶就表示歡迎上述委任，孫玉菡說，期望新一屆委員能繼續發揮勞顧會的重要職能，為推展各項勞工議題作出貢獻，而陳穎韶亦感謝即將離任的僱員代表羅大智在任期間對勞顧會作出的貢獻。

李兆彬當選後稱會為文職、白領爭取權益

首次擔任勞顧會僱員的李兆彬是香港文職及專業人員總會副會長，他多謝不同勞工團體支持，表示日後會為文職、白領爭取權益。