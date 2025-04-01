添馬公園舉辦「舞動水滴展」　陳國基：感悟血濃於水家國深情

為了紀念東江水供港60周年，特區政府發展局和水務署在添馬公園舉辦大型藝術展覽「舞動水滴展」，政務司司長陳國基表示，希望市民透過觀展認識這項龐大供水工程對香港的重要意義。



陳國基在社交網頁回顧了東江水供港的歷史，指出香港在1963年遭遇嚴重旱災，雨量稀少，食水短缺。港英政府實施嚴格的「制水」措施，由最初每天供水3小時，至最嚴重時減少至每4天供水4小時，市民苦不堪言。各行各業亦遭重創。

危難之際，中央政府決定動用大量人力物力，興建長達83公里的宏大供水工程。雖然當時國家物資匱乏，但建設者們日夜趕工，僅用短短11個月時間，就讓東江水奔流入港，一解港人渴水之苦。時至今日，東江水仍然是香港主要的食水來源，為香港社會經濟發展和市民安居樂業築牢根基。

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為紀念這段值得銘記的重要歷史，特區政府自去年9月起推出一系列宣傳活動，除了專題巡迴展覽及走訪不同地區和學校的流動展覽車外，發展局和水務署由今日（4月1日）起至6月13日，在添馬公園舉辦大型藝術展覽「舞動水滴展」。

其中焦點之一是高達28.8米的巨型水滴裝置，象徵東江水為香港注入生命力、團結共融。據水務署介紹，這是全球最大的水滴藝術裝置。策展人還特別為今次展覽訂造所有水滴裝置。同類型裝置曾在威尼斯、羅馬、上海、杭州、迪拜等地展出，掀起了廣泛的文化共鳴。

圖為2025年3月31日，東江水供港六十周年紀念典禮暨「舞動水滴展」開幕禮。行政長官李家超（右五）、水利部部長李國英（右四）、廣東省省長王偉中（左五）、中聯辦主任鄭雁雄（左四）、中央港澳辦室務會成員向斌（右三）、財政司司長陳茂波（左三）、發展局局長甯漢豪（右一），以及其他嘉賓主持開幕禮。（政府新聞處圖片）

陳國基希望市民透過觀展深入了解東江水供港的歷史，以及粵港兩地政府一直以來為保障東江水供港所做的大量工作，認識這項龐大供水工程對香港的重要意義，體會國家對香港的關懷和守護，感悟血濃於水的家國深情。

市民可以到活動網頁預先登記參觀。