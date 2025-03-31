東江水供港60周年｜粵港合辦紀念禮　李家超：香港市民會飲水思源

粵港政府周一（31日）舉行東江水供港60周年紀念典禮暨「舞動水滴展」開幕禮，香港特區行政長官李家超、國家水利部部長李國英、中聯辦主任鄭雁雄、廣東省省長王偉中等出席。



圖為2025年3月31日，東江水供港六十周年紀念典禮暨「舞動水滴展」開幕禮，行政長官李家超致辭。（政府新聞處圖片）

李家超：東江水供港是濃於水的深情典範

李家超致辭時表示，國家60年來不間斷為香港供應可靠和穩定的東江水，佔全港食水用量7至8成，支撐經濟持續發展，滋養市民安居樂業。東深供水系統已進行過3次擴建和全面改造，讓對港供水量可提升到每年8.2億立方米，增長了12倍。東江水供港不只是水利工程，更是血濃於水的深情典範。香港市民會飲水思源，回饋國家關愛，為中華民族偉大復興，貢獻更大力量。

王偉中表示，廣東60年來堅決貫徹黨中央決策部署，把保障對港供水安全作為重大使命。站在新起點上，廣東將全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，切實管好用好供水工程，讓香港同胞持續喝上放心水、優質水，為香港長期繁榮穩定提供有力支撐。

李國英則稱，水利部將全面加強與港府的水利合作，持續完善大灣區水安全保障體系，持續實現對港「穩定供水、安全供水、優質供水」。

圖為2025年3月31日，東江水供港六十周年紀念典禮暨「舞動水滴展」開幕禮，大型水滴藝術裝置4月1日起於添馬公園及中西區海濱長廊（中環段）展出。（政府新聞處圖片）

大型藝術裝置「舞動水滴展」於4至6月展出

典禮同時為「舞動水滴展」進行亮燈儀式。該大型藝術裝置展覽由國際著名藝術家馬興文特別為東江水供港60周年而創作，透過大小不同的水滴裝置，表達東江水為香港注入生命力和社會共融的文化氛圍。

裝置將於4月1日至6月13日，於添馬公園及中西區海濱長廊（中環段）展出，水滴佈局和數量在展期內會分階段變化。展覽焦點是一個高28.8米的巨型水滴藝術裝置，將於5月登場。