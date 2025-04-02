政府10條收費隧道有4條前年蝕錢　陳美寶：今年內完成收費檢討

政府過去一年擁有10條收費行車隧道，根據運輸及物流局提交的數據顯示，有4條政府隧道在2023-24年度出現虧損，當中包括2023年8月交回專營權的西區海底隧道，餘下的三條政府隧道中，香港仔隧道也錄得虧損，而城門隧道和八號幹線更連三個年度出現虧損，當中又以八號幹線的虧損較高並續擴大，介乎一億三千多萬元至二億元不等。



運輸及物流局表示，正進行隧道費檢討，預計今年內完成。



八號幹線過去三個財政年度均出現虧損（資料圖片）

政府現時擁有十條收費及十一條免費隧道，及專營權會在今年五月三十一日屆滿的大欖隧道。運輸及物流局在回答立法會議員陳紹雄有關政府隧道營運的書面回覆中指，十條收費隧道中，政府提供了當中八條包括紅磡海底隧道、東區海底隧道、西區海底隧道、香港仔隧道、獅子山隧道、城門隧道、大老山隧道，及青沙管制區的八號幹線，包括尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道過去三年營運數據。

大欖隧道因今年五月底才交回營運權，政府未能提供數據，而西隧則於2023年8月交政府管理，故政府只能提供2023年8月2日至2024年3月底的局部數據。

政府收費隧道中有五條出現虧損（立法會文件）

運流局數據顯示，過去3個年度，城門隧道分別虧損2600萬港元、3700萬港元及5200萬港元；八號幹線則分別虧損1.51億港元、1.75億港元及2億港元，虧損逐年擴大。同時，本來有盈利的香港仔隧道，2023-24年度也出現1600萬港元營運赤字。

當局預料，2025至26的本財政年度，香港仔隧道及城門隧道將繼續赤字，預計分別錄得2100萬元及5200萬元虧損。至於八號幹線，其營運開支要待招標結果公布後才能推測，當局預計其本年度收入為1.81億港元，較上年度收入的1.91億元為少，估計很大機會繼續錄得赤字。

陳美寶稱今年內完成政府隧道收費檢討（廖雁雄攝）

運輸及物流局局長陳美寶在回覆中表示，政府在釐定各政府隧道及主幹道的收費水平時，將全盤考慮四大原則，即交通管理需要、「用者自付」、公交優先，以及效率優先，同時亦會慎重考慮公眾可負擔程度以及當時社會環境等因素。各條隧道及主幹道的具體情況不同，例如地理位置、服務對象、交通管理需要，政府需權衡各個原則，以制訂一個合適的收費。

她指，以香港仔隧道和城門隧道為例，兩條隧道在2023-24年度錄得虧損，本年度也預計仍持續有虧損。而該兩條隧道的收費水平34年以來一直從未調整。運輸署正進行隧道費檢討工作，預計在今年內完成檢討工作，並諮詢立法會交通事務委員會。