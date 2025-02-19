立會審議大欖隧道收費　 議員質疑收費高　多人反對田北辰修正案

大欖隧道專營權將於5月底屆滿。立法會今日（19日）審議《2024年行車隧道(政府)(修訂)條例草案》，以便政府收回專營權後落實新收費，包括私家車分時段收費，繁忙時段收費45元、一般時段收費30元、非繁忙時段收費18元；的士全日劃一收28元；貨車和巴士等商用車輛按「效率優先」原則全日劃一收費43元。不過，多名發言議員質疑收費過高，分別促請當局在非繁忙時間，調低商用車收費；深夜時讓市民免費使用大欖隧道等。



運輸及物流局局長陳美寶回應指，根據政府的方案，所有車種的隧道費都有大幅下調，體現「應減盡減」。當政府收回大欖隧道後，會安裝易通行收費設施，並善用騰空的收費亭空間改善巴士轉乘設施。她特別點名表明政府反對實政圓桌議員田北辰的修正案，指影響原方案平衡點，強調要避免交通擠塞以免「得不償失」。



最終，草案二讀表決，田北辰要求記名點票，出席人數為83人、81人贊成，田北辰投下棄權票。草案獲二讀通過並進入全體委員會審議階段。田北辰指，希望大家「搞清楚」，根據其方案，早上繁忙及晚上繁忙時段收費沒有改動，只是平日沒有人用的時段不收費。他多次提醒議員「聽清楚」，重申並非全部免費，懇請議員支持其「惠民」修正案，還新界西北居民一個公道，又反問他的修正案是否一無可取。他指又會一直按鈕回應議員的問題。



惟主席梁君彥宣佈於傍晚大約六時五十分宣佈會議暫停，明天續會。



大欖隧道（資料圖片）

立法會今日（19日）審議大欖隧道收費草案（黃浩謙攝）

陳美寶表明政府反對田北辰提出的大欖隧道收費修正案，指會造成交通擠塞「得不償失」（黃浩謙攝）

田北辰的修正案建議私家車及電單車於非繁忙時段、一般時段、星期日及公眾假期免費使用大欖隧道，並按不同方向使用隧道收取不同隧道費；商用車輛採用分時段收費結構，並按不同方向使用隧道收取不同隧道費；及的士全日固定收費減至5元。

多名議員揚言將反對田北辰修正案

自由黨黨魁張宇人表明反對田北辰的修正案，稱田北辰在未經討論下提出修正案，該黨對於相關建議有很大保留，認為是未經印證就減低收費，同時政府面對財赤。他又指即使不計建議對財赤的影響，田的修正案可能令大欖隧道出現擠塞情況，影響人流貨流，影響立法原意。

G19召集人、立法會議員謝偉銓指有議員認為收費未夠平、甚至希望免費，田北辰的建議是大部分時間免費。他直言他與G19不認同該觀點及建議，隧道費除考慮基建營運支持，亦有調節車流、紓緩擠塞作用，並非收費愈平對社會、經濟最好，但當然不收錢市民會歡迎，但都要考慮對社會、道路使用者的影響，如免收費會有大量市民使用導致十分擠塞，會對經濟活動造成影響。

與田北辰同屬新界西北選區的民建聯議員周浩鼎直言反對田北辰的修正案。他指，要確保疏導屯門交通，亦要確保元朗使用大欖隧道的居民不會超級擠塞，要作出平衡。他形容自己是保守派，面對突如其來的改變要小心處理，否則可能帶來更多風險，寧願用政府方案走一段時間再檢討。

張欣宇：分時段收費可兼顧社會訴求 黎棟國：外國收費公路都有人用

香港新方向新界北立法會議員張欣宇表示，大欖隧道並非沒有分流效果，但效果未必去到預期。他認同大欖隧道繁忙時間經濟價值高，要確保暢通，要分時段收費才可兼顧訴求，一方面暢通、另一方面讓市民有獲得感。

新民黨立法會議員黎棟國表示，如果隧道收費低變相擠塞，弄巧反拙。他表示，澳洲建設高速公路或隧道後一定收費，但上下班市民都會使用高速公路，因為比較快。他指，如果大欖隧道收費有部分時段不收錢，日後想再收錢就「對唔住」，皆因市民會期望是最終隧道都不收錢。

田北辰提修正案建議私家車等在非繁忙時間時段免費使用大欖隧道（黃浩謙攝）

不過，新思維議員狄志遠表示支持修正案，認為可減輕市民及運輸業界的負擔，有助提升市民對政府的滿意度，亦可視為回應民意舉措。他反指，政府若以「收回成本」為原則，是否要對免費隧道及公共道路進行收費？促政府先檢討其他高成本開支並作削減，例如公務員編制及工程成本效益等。

陳恒鑌：塞車冇人想 籲11號幹線落成後再檢視大隧收費

而在草案的二讀辯論初期，草案委員會主席、民建聯新界西南立法會議員陳恒鑌指出，元朗、屯門、北區市民大多用大欖隧道出入，市民渴望減價甚至免費，但了解到如果不收錢，可能行吐露港的車輛轉到大欖隧道，直言市民明白「塞車冇人想」。他承認大欖隧道是北都主要交通渠道，北都人口會增長，是很大的未知數，需要理性、務實應對，如不建設新的道路，只是靠大欖隧道，擠塞是必然結果。他認為11號幹線可分流，但興建需時，希望屆時政府再全方位檢討大欖隧道收費。

民建聯新界北立法會議員劉國勳表示，新的皇崗口岸不會有貨運，貨車不會在皇崗出現，較少使用大欖隧道，而深圳灣貨車會使用屯門公路，可能貨車出入大欖隧道會較評估低。不過，他表示估算不是實際，如政府謹慎訂立標準，他都會表示理解。

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多名議員質疑大欖隧道收費過高

選委界立法會議員陳紹雄則表示，如掌握不同出行數據，視乎最新數據適時檢討收費及調整。他亦質疑商用車輛在非繁忙時間，是否可以調低收費。

A4聯盟立法會議員林素蔚表示，市民覺得愈平愈好，如免費可鼓勵市民出行，直言夜晚「鬼影都冇隻」，反問如何鼓勵夜經濟？同時，她質疑香港隧道收費無準則，並建議參考內地公眾假期期間隧道統一免費，以鼓勵市民出行。