林定國回應被美國制裁：無人會高興　但不代表被激到生蝦咁跳

美國政府制裁律政司司長林定國等6名中港官員，林定國表示制裁不會影響生活、工作決心和效果，形容沒有人會因被制裁而高興，但不代表要「被激到生蝦咁跳」，認為制裁會變相鼓勵市民有擔當，參與維護國家安全的工作，令美國不要得逞，要沉著應戰。



2024年2月7日，林定國和鄧炳強接受《香港01》等十間傳媒訪問回應23條立法建議。（梁鵬威攝）

反駁「跨境鎮壓」 林定國：執法者無到海外拘捕或綁架人回港

林定國接受報章訪問時回應美國批評香港官員利用國安法「跨境鎮壓」，林定國指很多國家的維護國家安全法都不一定規範境內人士，舉例美國的叛國罪，針對的行為不一定在美國發生，例如恐怖襲擊，但傷害會傳到美國境內。他強調，國安法重點是針對個人的國民身份，中國人有責任對國家有忠誠。

林定國定義何為「跨境執法」，舉例若香港執法團隊到海外拘捕人回港，或讓人綁架相關人士回港，此舉就違反國際法。（黃浩謙攝）

無論他走到天腳底，做一些對國家不利的事，採取措施希望他回來接受法律制裁，是完全沒有問題。 律政司司長林定國

林定國定義何為「跨境執法」，舉例若香港執法團隊到海外拘捕人回港，或讓人綁架相關人士回港，此舉就違反國際法。他指，香港在落實及執行國安法時，從來沒有這麼做，故美方不應說香港「跨境鎮壓」。他指美國單方面制裁才是違反國際法，沒有尊重國家主權。

海外法官辭職及退任涉及很多理由

至於終審法院海外非常任法官辭職及退任惹外界質疑，林定國重申法官離任涉及很多理由，除政治原因外，亦有完成任期、個人原因等，很多人離開時表明對香港司法制度有信心，現時雖有人離開，亦有新人加入。