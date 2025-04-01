特朗普制裁林定國、蕭澤頤等6名中港官員　指利用國安法跨國鎮壓

美國3月31日宣布對6名香港官員實施制裁，指控其根據《港區國安法》進行跨國鎮壓，以及採取行為侵蝕香港自治，這是美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上台以來，首項針對《港區國安法》的制裁港官舉措。



美國國務院公布，北京和香港官員在境外利用香港國家安全法來恐嚇、噤聲和騷擾19名被迫逃亡海外的民主活動人士，其中包括一名美國公民和另外4名美國居民。作為回應，美國對6名個人實施制裁，因他們的行為或政策有可能進一步侵蝕香港的自治，違反了中國的承諾， 並與跨境鎮壓行為有關。

6人名單如下：

區志光（SONNY CHI KWONG AU）：香港維護國家安全委員會秘書長。

董經緯（DONG JINGWEI）：中央駐港國家安全公署署長。

王忠巡（Dick CHUNG CHUN WONG）：香港警務處助理處長（國家安全）、曾任香港警務處學院院長。

趙詠蘭（Margaret CHAK YEE SIU）：2021年升為香港警務處助理處長，並接任國家安全警務處助理處長一職，曾任總警司。

蕭澤頤（RAYMOND CHAK YEE SIU）： 香港警務處處長。

林定國（Paul TING KWOK LAM）：香港律政司司長，為特區政府部長級官員，負責制定及執行《港區國安法》。

上述受制裁人員在美國境內或由美國人代為持有、控制的所有財產均被凍結，並且必須向美國財政部外國資產控制辦公室（Office of Foreign Assets Control，簡稱OFAC）報告。

此外，美國公民及在美國境內或經由美國進行的任何交易，若涉及上述人士的資產或利益，均被禁止，除非獲得OFAC特別或一般許可，或被豁免。此等禁止事項亦包括為受制裁人士提供資金、物資或服務，或從其獲得任何資金或物資。