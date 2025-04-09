梁齊昕去世｜梁振英取消所有公開活動　今早原定出席推介寧夏活動

前行政長官、現任全國政協副主席梁振英的次女梁齊昕，昨日（8日）晚上被發現在筲箕灣一服務式住宅單位內昏迷。惟救護員趕至現場時，證實她已離世，終年33歲。梁振英原定今早（9日）出席寧港合作諮詢委員會成立及商務推介會，現在決定取消所有公開活動。



梁齊昕生日時與父母合照。左為其父親、前特首梁振英。(IG圖片)

梁振英原定今早十時至中午十二時出席寧港合作諮詢委員會成立活動，並舉辦首場商務推介會，深入推進寧夏與香港兩地更緊密合作。寧厦官員均會出席活動。寧夏四大產業板塊的代表也會即場介紹寧夏特產名物，進一步增加香港各界對寧厦葡萄酒、中藥材，枸杞、文化旅遊的認識、及寧港合作的機遇。

但由於女兒梁齊昕昨日驟然離世，梁振英取消所有公開活動，不出席今日寧港合作咨詢委員會的活動。

警方於8日晚上10時40分，接獲愛德街1號的職員報案，指33歲姓梁女住戶，懷疑於上址一單位內暈倒。救援人員接報到場，發現女事主倒臥在床上，於現場被證實死亡。死因有待驗屍後確定。案件列作「屍體發現」跟進。

梁振英在社交媒體上證實女兒梁齊昕離世。

而梁振英於周三（9日）清晨5時左右，在其社交媒體facebook帳號上證實齊昕離世。他在帖文中寫道：「齊昕走了，走得很突然，沒有留下集言片語，只是安詳的躺在床上，前幾天她還主動去接種流感疫苗。感謝警方和法醫的調查，目前可以排除自殺和其他的可疑。感恩各位朋友在我們一家最困難時刻的關心、理解和慰問。」

今日（9日）凌晨1時許，梁振英由警方便衣人員陪同下，步入公寓了解。