入境處五奪全球最佳機場出入境服務大獎　郭俊峯：續推便利措施

入境事務處在國際專業航空運輸研究機構Skytrax的年度旅客意見調查中，贏得2025年度全球最佳機場出入境服務大獎，是入境處繼2015年、2016年、2019年及2020年後第五次獲得該殊榮。親身到西班牙馬德里出席頒獎典禮的入境處處長郭俊峯表示，處方會繼續精益求精，運用創新科技，推出更多便利旅客的措施，提供更優質的出入境服務，以鞏固香港作為國際航空樞紐的地位，積極配合香港的整體發展。



入境處處長郭俊峯（左）於四月九日（馬德里時間）在西班牙馬德里從Skytrax行政總裁Edward Plaisted（右）接過二○二五年度全球最佳機場出入境服務大獎。（政府新聞處）

Skytrax是國際知名的專業研究航空運輸的顧問公司，其中主要業務是為世界各地機場和航空公司的服務進行意見調查。今次調查是在2024年8月至2025年2月期間進行，覆蓋全球接近600個機場，共收集了來自超過100個國家超過1300萬名航空旅客對各機場服務的評分。

郭俊峯於4月9日（馬德里時間）出席在西班牙馬德里舉行的頒獎典禮。郭俊峯表示，入境處能夠五度獲得該項殊榮，是對入境處一直秉承提供最優質出入境服務理念的肯定。

入境處處長郭俊峯四月九日（馬德里時間）在西班牙馬德里接受二○二五年度全球最佳機場出入境服務大獎。（政府新聞處）

曾晤西班牙內政部 分享用科技提升出入境服務經驗

郭俊峯在到訪西班牙期間，亦禮節性拜訪中華人民共和國駐西班牙王國大使館，並與臨時代辦、公使屈潯就鞏固彼此聯繫和加強合作交換意見。郭俊峯亦到訪西班牙內政部，與國際關係局局長Elena Garzón Otamendi會面，就出入境管制等議題作出交流，分享彼此在打擊非法移民及善用創新科技提升出入境服務的經驗。郭俊峯此行亦與多間當地傳媒會面，介紹香港最新情況，及香港人才政策、簽證服務和出入境便利措施等。