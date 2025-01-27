入境處年結｜去年錄3400萬內地客增27%　料新春730萬人次出入境

入境處今日（27日）首次在將軍澳新總部舉行年結記者會，入境處處長郭俊峯表示，去年旅客回復至疫情前水平，總出入境人次2億9800萬，按年增4成，與2019年3億相約；全年4,450萬名訪客來港，按年增約3成，其中內地客明顯增加，佔3,400萬人次增27%，料與政府推無處不旅遊及12月起恢復一簽多行等措施有關。另年他指內有3萬1,236人被拒入境，85%因來港目的有可疑被拒，拒評論台灣學者黃克武入境被拒事件。



他預料明日（28日）起到年初七（2月4日）會有超過730萬人次出入境，其中初二（30日）全日及初三（31日）上午及初五（2月2日）下午是高峰，會減少前線員工休假、增加通道等。



入境處預料明日（28日）起到年初七（2月4日）會有超過730萬人次出入境，其中初二（30日）全日及初三（31日）上午及初五（2月2日）下午是高峰。（資料圖片/蘇煒然攝）

入境處處長郭俊峯表示，各個出入境管制站去年已恢復至疫情前水平，全年總出入境人次達2億9,800萬人，較2023年增加4成，已與疫情前、2019年3億人次相約。

他指，全年有4,450萬訪客來港，按年增加約3成，內地訪客明顯增多，佔3,400萬人次，增加27%，相信與政府推無處不旅遊及12月恢復深圳一簽多行等有關。

至於其他訪客方面，他指有1,050萬人次，按年增44%；3,280萬人次訪客經陸路來港，其次則為機場990萬及海路180萬人次。他指正提高高鐵及香園圍處理能力，在通關互用二維碼，去年底有40萬港人及21萬澳門人使用。

他稱年內共簽發90萬本護照，至去年底亦已有732萬人已換新身份證。

對於台灣歷史學者黃克武被拒入境香港一事，入境處處長郭俊峯指不評論個別個案。圖為2024年10月初，黃克武於中大舉行中國歷史講座。（中大歷史系圖片）

被拒入境香港數字方面，他稱年內有3萬1,236人被拒入境，當中85%是來港目的有可疑，包括懷疑來港打黑工、逾期居留，查問後拒絕，又指個別個案不評論，簽證申請背後有原因。對於台灣歷史學者黃克武被拒入境香港一事，他指不評論個別個案。

即將踏入農曆新年，郭預料預料明日起到年初七會有超過730萬人次出入境，其中初二全日及初三上午及初五下午是高峰，會減少前線員工休假、增加通道，加派保安人員維持秩序等。