特別財會｜質疑港台削人手減製作開支仍上升　何君堯：丟進大海？

港台本年度開支預算15.5億，較2020年約10億元高出約五成，在今日（11日）立法會審議預算案的特別財委會上，選委界議員何堯質疑為何在減少人手及節目製作後，預算開支仍增加：「15.5億是沒有人看，『乾煎蝦碌』，15.5億丟進大海？」認為港台有必要思考可持續性，不能「長攤手板」問政府拿錢。



身兼行會召集人的新民黨議員葉劉淑儀也指，港台有五個電視頻道，其中三個頻道是轉播央視及環球電視節目，詢問是否可以削減更多節目主任？又要求港台交代削減了4個職位的分布。



商務及經濟發展局局長丘應樺回應指議員意見很清晰，會回去再審視。



港台本年度開支預算超過15億元。在今日的立法會特別財委會上，選舉委員會何君堯問道：「15.5億是沒有人看，『乾煎蝦碌』，15.5億丟進大海，這個問題會否思考？在形式上你們的服務約章重新洗革和思考，如何要有可持續性，不能『長攤手板』問政府拿錢。」

商務及經濟發展局局長丘應樺回應指，這個意見很清晰的，當然局方和處方都會回去重新審視整個香港電台的運作、製作和人手編配，但當局需要點時間，有需要再取更多訊息，再和何議員接觸，取多點意見看如何做得更好。

葉劉淑儀再次批評港台人手過多（何夏怡攝）

曾批評港台冗員多、身兼行會召集人的葉劉淑儀指港台有五個電視頻道，由31台至35台，其實其中三個電視頻道都是轉播央視以及環球電視節目，加上港台自己都有買片，節目主任是否可以削減多點？

廣播處長關婉儀稱，購買影片是為增加節目多元性和類別，會確保資源用得其所。她又稱，會盡量檢視資源，始終人手都不多，會盡量精簡人手。但葉劉淑儀指，其實有750人，人手不少，加上港台之前基於擠迫擬建新大廈，認為只要再削減一點人手便不擠迫。她又關注，港台編制削減4人至754人，究竟削減了哪些人手？

關婉儀回應稱，削減4個職位為電台的文書助理、節目助理，電視部的助理和技工，本年會繼續削減職位，制訂預案後會提交局方。丘應樺則回應稱，會後再與葉太聯絡，提供這些數據。