議員倡港台與新聞處合併　葉劉：大量冗員、訪問她閒閒地4個人

選委界立法會議員何君堯認為港台與政府新聞處皆是官方傳媒機構，認為在開源節流的財政理念下，質詢政府會否考慮把兩個部門合併？行會召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀更以自身經驗，指港台有大量「冗員」，訪問她「閒閒哋4個人」參與認為港台有削減人空間，認為港台以至包括新聞處應進行深刻改革。



商務及經濟發展局局長丘應樺回應指，新港台是本港唯一公共廣播機構，而新聞處則專責推廣和建立本港形象，加上組成兩個部門的主要職系分別是節目主任職系和新聞主任職系，兩者不盡相同，故認為合併未必是最有效開源節流的方法，合併後的部門首長也難兼顧兩個使命。



11月20日，立法會開大會，出席的包括選委界議員何君堯。（廖雁雄攝）

選委界議員何君堯在今日(2日）的立法會會議提出口頭質詢，指香港電台與政府新聞處兩個政府部門分別由商務及經濟發展局和民政及青年事務局管轄，指有意見認為兩個部門均屬官方傳媒機構，職能上有所重疊，要求當局交代兩個部門的具體職能和人員編制、在量入為出、開源節流的財政理念下，會否檢視如何精簡兩個部門的架構以減低開支；及有否探討如何進一步增強兩個部門的兼容性及合併的可行性？

港台與新聞處的角色受議員關注（資料圖片）

丘應樺：職能職系不盡相同 合併未必是開源節流最有效方法

商經局局長丘應樺回應稱，港台是本港的唯一公共廣播機，港台約章訂門其職能，港台除服務廣大市民也要照顧小眾需要；而新聞處新聞除專責發布政府資訊，同時也要善用各傳訊平台，包括港台以協助建立香港形象。丘強調兩個部門，各司其職，職能並無重叠。他又指港台主要由節目主任職系人員組成，該職系有700多人，政聞處則主要由新最主任職系組成，有400多人，兩職系也不盡相同，合併未必是最有效開源節流的方法，且合併後的部門首長也難兼顧兩個使命。

他又說，相反合併可能會令公眾混淆港台作為公共廣播機構及新聞處宣傳政府的公關角色，或會對政府整體公共關係工作帶來反效果。丘應樺說，港台及新聞處將全面檢視其人手編制及運作，其中港台在不影響節目及服務質素下，精簡架構及善用科技製作節目。目前港台正利用人工智能發展智慧廣播，亦採用各種AI生成式工具以提高工作效能。

葉劉淑儀指港台有削減人手空間（何夏怡攝）

葉劉：港台有大量冗員

不過，身兼行政會議召集人的新民黨議員葉劉淑儀質疑即使職責、職系不盡相同，是否便難以合併？她指不少政府部門內也有不同職系的人員共事，完全無問題。她又指兩部門近年缺乏深層次改革，她指兩個部門也有說好香港故事的責任，而近年國家重視深化對外合作，要做好內聯通，為何兩個部不基於中央指示作深刻改革？為何不多善用AI以減省人手？她又用親身體驗來說明港台有減人手的空間。

我接受港台訪問，有大量冗員。其他電視台一個人收音，一個人打燈光，港台閒閒哋嚟四個（人）有時八個，甚至有時做完訪問好耐都唔播出，甚至有過時之嫌。 行會召集人、新民黨議員葉劉淑儀

丘應樺和民政及青年事務局副局長梁宏正則重申，政府各部門正審視減省開支，有關兩個部門人員會配合。至於多名議員質疑兩個部門分屬兩個政策局，當中是否有整合的空間，丘應樺稱會研究，再向特首反映。