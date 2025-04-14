李家超長子李文龍據報升職　做恒生銀行中國副董事長｜政壇諸事町

特首李家超長子李文龍據報將升職，出任恒生銀行(中國)副董事長。李文龍本身是恒生銀行策略及企業發展總監兼行政總裁辦公室主任。



李家超長子李文龍今年47歲，現任職恒生銀行的策略及企業發展總監兼行政總裁辦公室主任，多次代表銀行出席活動。（恒生銀行圖片）

李家超長子李文龍據報升任恒生銀行中國副董事長

《信報》引述消息報道恒生銀行高層再有變動，稱公司日前發內部公告交代換帥，恒生銀行(中國)副董事長兼行長宋躍升將於六月底離開恒生，完成借調返回滙豐中國，由恒生中國常務副行長吳威接任執行董事兼行長，李文龍則擔任恒生中國副董事長，為吳威及恒生中國提供管理指導方針，達成發展目標。

2017年10月，李家超獲頒銀紫荊星章，長子李文龍（右一）及妻子林麗嬋（左一）亦有出席見證，三人當時與時任政務司司長張建宗（右二）合照。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

李文龍是李家超長子，加入恒生銀行11年，目前恒生中國的非執行董事。他於香港大學取得金融學士學位後，先後於法國歐洲工商管理學院、香港中文大學取得碩士學歷，亦曾赴美國夏威夷大學接受東西方研究中心亞太區領袖培訓。李文龍亦擁特許金融分析師，及准壽險管理師資格。

恒生銀行2022年出版的2021年度年報，列明李家超長子李文龍的職位及年紀。（恒生銀行年報）

李文龍現任職恒生銀行的策略及企業發展總監兼行政總裁辦公室主任，亦是董事會轄下執行委員會委員，屬銀行的高層管理人員。他過去多次代表恒生出席重要活動及上台演講，包括去年11月舉行的香港金融科技周。他同時亦出任內地煙台銀行的董事及其他要職。