李家超參選｜長子任恒生銀行高層　次子內地開公司　妻近年組樂隊

李家超辭任政務司司長後參選行政長官選舉，昨日（13日）正式遞交786份提名，超過一半選委支持，或在無對手下成為首位「武官」出身的特首。他多年來較少公開談論家人，外界對其背景相當好奇。《香港01》發現，李家超與兩名兒子同畢業於傳統名校九龍華仁書院，長子李文龍現職恒生銀行高層，去年獲港府委任為財務匯報檢討委員團成員，恒生行政總裁是選委；次子開設本港和內地公司，亦與選委持股的公司，在東莞開設私立幼稚園。

李家超與妻子林麗嬋於中學聯誼舞會上認識，林麗嬋曾與幾個紀律部隊首長夫人，組成樂隊「Singing Girls」表演。

李家超競選辦指，家人支持李家超參選，無收到兩子有共事的選委提名，李文龍獲政府委任公職，李家超亦無參與推薦及任命。



2017年10月，李家超獲頒銀紫荊星章，長子李文龍（右一）及妻子林麗嬋（左一）亦有出席見證，三人當時與時任政務司司長張建宗（右二）合照。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

三父子同為九龍華仁校友

李家超婚後育有兩子，但他過往鮮少提及自己的背景及家庭，外界只知李家超當年早婚，縱使當年高考取得一科A的成績，1977年九龍華仁書院中七畢業後，獲香港大學工程系錄取，後因「家庭因素」未有升學而投考警隊。

《香港01》發現，李家超兩兒子與父親一樣，中學畢業於九龍華仁書院，亦考上香港大學。

李家超長子李文龍今年44歲，現任職恒生銀行的策略及企業發展總監兼行政總裁辦公室主任，多次代表銀行出席活動。（恒生銀行圖片）

長子李文龍現年44歲 為恒生銀行高層

今年44歲的李家超長子李文龍擁高學歷，於香港大學取得金融學士學位後，先後於法國歐洲工商管理學院、香港中文大學取得碩士學歷，亦曾赴美國夏威夷大學接受東西方研究中心亞太區領袖培訓。李文龍亦擁特許金融分析師，及准壽險管理師資格。

李文龍現任職恒生銀行的策略及企業發展總監兼行政總裁辦公室主任，亦是董事會轄下執行委員會委員，屬銀行的高層管理人員。他過去多次代表恒生出席重要活動及上台演講，包括去年11月舉行的香港金融科技周。他同時亦出任內地煙台銀行的董事及其他要職。

恒生銀行2022年出版的2021年度年報，列明李家超長子李文龍的職位及年紀。（恒生銀行年報）

李文龍過去亦於多間大銀行及跨國企業工作，曾於富國銀行出任高級副總裁，及國際戰略及跨境業務監控亞太區主管，又曾於跨國管理諮詢公司博斯公司（現改名為思略特）出任高級經理，兼金融服務業務大中華區聯席主管。

李文龍的直屬上司，是恒生銀行行政總裁施穎茵，是金融界選委。

2017年10月，李家超獲頒銀紫荊星章時，李文龍及母親林麗嬋亦有出席見證，三人當時與時任政務司司長張建宗合照。

去年任財務匯報檢討委員團成員

李家超去年6月底獲委任為政務司司長。港府在去年7月15日委任李文龍出任財務匯報檢討委員團成員，任期三年。該委員會為財務匯報局轄下架構，可對上市實體涉不遵從財務匯報規定事宜進行查訊，包括要求有關人士提供紀錄、文件、資料及解釋。去年8月，財務匯報局宣布對壹傳媒有限公司2019至2021年的賬目展開查訊，但局方無公開壹傳媒查訊的檢討委員會成員名單。

李家超次子李文駿，於香港大學後曾任職多間銀行，現時從商。（李文駿linkedin圖片）

次子李文駿本港及內地開公司 曾任職多間銀行

李家超次子李文駿今年約39歲，於香港大學畢業修讀完計算機科學及資訊系統後，曾於美資科技公司就職，之後先後在中國銀行、滙豐銀行及交通銀行從事資訊科技系統審計（IT Audit），更曾任富邦銀行資訊科技合規（IT Compliance）部門主管。

李文駿現時從商，為本港的「瑞文教育顧問有限公司」和內地的「東莞英藝企業管理顧問有限公司」董事，惟未有兩間公司的業務詳情資料。廣東省政協李映棐分別出任這兩間公司的秘書及監事。

與選委合資東莞私立幼稚園

李文駿在香港註冊的瑞文教育顧問，註冊地址為「百茂發展有限公司」的辦公室，該公司大股東是李勝堆，其他股東包括李映棐，報住同一住址，相信為一家人。

東莞英藝企業與李勝堆、李映棐持股的公司，在廣東省東莞市開設私立幼稚園「東華英藝幼兒園」，每年收費約六萬元人民幣，內地傳媒統計是當地第五貴的幼稚園。

李勝堆是現屆港區全國政協委員，他亦是今屆特首選舉的選委會當然成員。

李文駿開設的瑞文教育顧問有限公司，在2019年底透過東莞開設的子公司，成立東莞市東華中英文藝術幼兒園有限公司，佔股三成。（百度地圖）

競選辦：家人支持參選 不存在利益衝突

李家超競選辦回覆傳媒查詢時表示，李家超的家人支持他參選，他沒有參與李文龍加入財務匯報檢討委員團的推薦和任命；李文駿的個人業務與他無關，並不存在利益衝突；又指沒有收到選委施穎茵和李勝堆的提名表格。

財政司司長辦公室回覆傳媒查詢時表示，財務匯報檢討委員團的人事任命，李家超沒有參與其中。

▼李家超在九龍華仁書院中一至中七班相▼



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兒子提名入選「十大爸爸」 李家超稱曾為家人婉拒晉升

李家超於1990年曾獲就讀12歲的長子李文龍提名，及入選「十大現代父親新形象選舉」。舉辦選舉的香港青少年服務處，後來更出版《十個爸爸的故事》，在「以身作則立榜樣」一章節，講述李家超作為父親的故事。

據當時的資料，任職警隊的李家超曾被提名到另一部門升任，但他以希望留更多時間予妻兒為由拒絕，其妻兒當時形容李家超是好丈夫及父親。

李家超入選後曾接受傳媒訪問，認為打罵子女已不被接納，指教導兒子最重要是溝通，和兒子打成一片。他當時表示，對兒子的將來無特別要求，只希望他們找到有興趣的職業。提名父親的李文龍亦向傳媒指，從李家超身上學到處事之道，喜歡父親「既像朋友又有尊嚴」。

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妻與紀律部隊首長夫人 組樂隊「Singing Girls」

過往傳媒曾報道，李家超與妻子林麗嬋於中學聯誼舞會上認識，並於1980年結婚，至今逾40年。

林麗嬋現為家庭主婦，曾與廉政專員白韞六太太傅燕紅、懲教署前署長單日堅太太黃嘉敏、消防處前處長盧振雄太太黎碧煥，以及國際婦女會主席彭徐美雲，組成樂隊「Singing Girls」表演。林麗嬋2019年接受傳媒訪問，指當時出任保安局局長的李家超不管公務再忙，亦為會趕到表演現場為她打氣。

李家超過往亦與林麗嬋聯名置業。二人1995年以近520萬元，買入藍田麗港城單位，兩年後以725萬放售，並以近1,246萬元買入何文田帝庭園，一個實用面積約1,200呎的單位，李家超至今仍報稱居於帝庭園。

李家超出任政務司司長後，並無入住司長官邸，繼續住在何文田帝庭園。圖為4月7日他宣布辭職後翌日，離開寓所時向傳媒揮手。（資料圖片 / 翁鈺輝攝）

2012年，李家超獲委任為保安局副局長，並放棄英籍，惟其妻兒被指仍保有英籍。李家超上任政務司司長後，有傳媒曾就其妻兒的國籍問題作出查詢，政務司長辦公室當時回覆指，不便透露其家人私隱。

去年8月，當時任政務司司長的李家超接受中通社專訪，表示在家庭照顧方面心感虧欠，感激家人體諒及支持，又稱「在家庭方面我會儘量努力做到最好」，希望空餘時可多和家人在一起。